3 جرحى... حادث مروريّ يتطوّر إلى إطلاق نار

أفادت مندوبة " "، أنّ حادثاً مروريّاً قرب مفرق بلدة برقايل في ، تطورّ إلى مشادة كلامية وتضارب بالأيدي وإطلاق نار.

وبحسب المعلومات، أسفر الإشكال عن سقوط 3 جرحى كانوا موجودين في المكان لحظة إطلاق النار وهم: ا.ش.د، ز.س، ول.ض، وحالة أحدهم حرجة.