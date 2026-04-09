لبنان

بشأن الهجمات على لبنان.. مكالمة قصيرة غير معتادة وحاسمة بين ترامب ونتنياهو

09-04-2026 | 22:05
بشأن الهجمات على لبنان.. مكالمة قصيرة غير معتادة وحاسمة بين ترامب ونتنياهو
كشفت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر عن قلقه من أن يؤدي استمرار القتال في لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار الهش مع إيران، ما دفعه إلى توجيه رسالة حازمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي كان أقصر من المعتاد.

وبحسب الصحيفة، أبلغ ترامب نتنياهو بضرورة تخفيف حدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في محاولة لمنع تدهور الوضع واحتواء أي تصعيد قد ينسف المسار التفاوضي القائم. كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة الهجمات على لبنان ستنخفض استجابة للطلب الأميركي.

وتأتي هذه الضغوط الأميركية في وقت تواصل فيه إسرائيل التأكيد أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان، إذ قال نتنياهو صراحة إن العمليات ضد "حزب الله" ستستمر، فيما شدد البيت الأبيض أيضاً على أن الساحة اللبنانية ليست جزءاً من الاتفاق.

لكن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يثير مخاوف متزايدة من إرباك الهدنة، خصوصاً أن إيران كانت قد جعلت وقف الأعمال العسكرية في لبنان أحد مطالبها الرئيسية ضمن رؤيتها لأي تهدئة أوسع.
Advertisement
