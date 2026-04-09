لبنان
بشأن الهجمات على لبنان.. مكالمة قصيرة غير معتادة وحاسمة بين ترامب ونتنياهو
09-04-2026
|
22:05
كشفت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عبّر عن قلقه من أن يؤدي استمرار القتال في
لبنان
إلى تقويض وقف إطلاق النار الهش مع
إيران
، ما دفعه إلى توجيه رسالة حازمة إلى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
خلال اتصال هاتفي كان أقصر من المعتاد.
وبحسب الصحيفة، أبلغ
ترامب
نتنياهو بضرورة تخفيف حدة الهجمات
الإسرائيلية
على لبنان، في محاولة لمنع تدهور الوضع واحتواء أي تصعيد قد ينسف المسار التفاوضي القائم. كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة الهجمات على لبنان ستنخفض استجابة للطلب الأميركي.
وتأتي هذه الضغوط الأميركية في وقت تواصل فيه
إسرائيل
التأكيد أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان، إذ قال نتنياهو صراحة إن العمليات ضد "
حزب الله
" ستستمر، فيما شدد
البيت الأبيض
أيضاً على أن الساحة
اللبنانية
ليست جزءاً من الاتفاق.
لكن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يثير مخاوف متزايدة من إرباك الهدنة، خصوصاً أن إيران كانت قد جعلت وقف الأعمال العسكرية في لبنان أحد مطالبها الرئيسية ضمن رؤيتها لأي تهدئة أوسع.
بسبب تقديرات إسرائيل بشأن إيران... كواليس مكالمة متوترة بين فانس ونتنياهو
10/04/2026 08:57:03
تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو.. هكذا تم بحث اغتيال خامنئي
تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو.. هكذا تم بحث اغتيال خامنئي
10/04/2026 08:57:03
وزير الطاقة الأميركي: ترامب قلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة
وزير الطاقة الأميركي: ترامب قلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة
10/04/2026 08:57:03
ويتكوف يرتب لمكالمة بين ترامب وأمير قطر
ويتكوف يرتب لمكالمة بين ترامب وأمير قطر
10/04/2026 08:57:03
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
01:45 | 2026-04-10
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
01:45 | 2026-04-10
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
01:41 | 2026-04-10
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
01:41 | 2026-04-10
دمشق.. الموقف واضح وعلني
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:30 | 2026-04-10
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
01:18 | 2026-04-10
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
01:18 | 2026-04-10
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
01:15 | 2026-04-10
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
01:15 | 2026-04-10
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
01:45 | 2026-04-10
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
01:41 | 2026-04-10
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
01:30 | 2026-04-10
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:18 | 2026-04-10
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
01:15 | 2026-04-10
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
01:12 | 2026-04-10
الجنوب تحت النار.. غارات متواصلة رغم الحديث عن التفاوض
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
