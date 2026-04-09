لبنان
بشأن الهجمات على لبنان.. مكالمة قصيرة غير معتادة وحاسمة بين ترامب ونتنياهو
Lebanon 24
09-04-2026
|
22:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عبّر عن قلقه من أن يؤدي استمرار القتال في
لبنان
إلى تقويض وقف إطلاق النار الهش مع
إيران
، ما دفعه إلى توجيه رسالة حازمة إلى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
خلال اتصال هاتفي كان أقصر من المعتاد.
وبحسب الصحيفة، أبلغ
ترامب
نتنياهو بضرورة تخفيف حدة الهجمات
الإسرائيلية
على لبنان، في محاولة لمنع تدهور الوضع واحتواء أي تصعيد قد ينسف المسار التفاوضي القائم. كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة الهجمات على لبنان ستنخفض استجابة للطلب الأميركي.
وتأتي هذه الضغوط الأميركية في وقت تواصل فيه
إسرائيل
التأكيد أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان، إذ قال نتنياهو صراحة إن العمليات ضد "
حزب الله
" ستستمر، فيما شدد
البيت الأبيض
أيضاً على أن الساحة
اللبنانية
ليست جزءاً من الاتفاق.
لكن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يثير مخاوف متزايدة من إرباك الهدنة، خصوصاً أن إيران كانت قد جعلت وقف الأعمال العسكرية في لبنان أحد مطالبها الرئيسية ضمن رؤيتها لأي تهدئة أوسع.
وزير الطاقة الأميركي: ترامب قلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: ترامب قلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة
10/04/2026 07:05:19
10/04/2026 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو وهما يتحدثان يوميا
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو وهما يتحدثان يوميا
10/04/2026 07:05:19
10/04/2026 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات
Lebanon 24
أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات
10/04/2026 07:05:19
10/04/2026 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: بدء الاجتماع بين ترامب ونتنياهو
Lebanon 24
البيت الأبيض: بدء الاجتماع بين ترامب ونتنياهو
10/04/2026 07:05:19
10/04/2026 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات لبنانية - اسرائيلية مباشرة قيد الانطلاق الثلاثاء وترامب يتدخل لخفض التصعيد
Lebanon 24
مفاوضات لبنانية - اسرائيلية مباشرة قيد الانطلاق الثلاثاء وترامب يتدخل لخفض التصعيد
22:32 | 2026-04-09
09/04/2026 10:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة حكومية متوترة وقرار بحصر السلاح في بيروت وشكوى لمجلس الأمن
Lebanon 24
جلسة حكومية متوترة وقرار بحصر السلاح في بيروت وشكوى لمجلس الأمن
22:42 | 2026-04-09
09/04/2026 10:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل اسرائيلي في بنت جبيل.. ومواجهات من "مسافة صفر" مع "حزب الله"
Lebanon 24
توغل اسرائيلي في بنت جبيل.. ومواجهات من "مسافة صفر" مع "حزب الله"
22:57 | 2026-04-09
09/04/2026 10:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جهود فرنسية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان تصطدم برفض أميركي واسرائيلي
Lebanon 24
جهود فرنسية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان تصطدم برفض أميركي واسرائيلي
23:05 | 2026-04-09
09/04/2026 11:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرفيون في وفد التفاوض مع صندوق النقد
Lebanon 24
مصرفيون في وفد التفاوض مع صندوق النقد
23:42 | 2026-04-09
09/04/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
09/04/2026 03:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ اسرائيلي كبير
Lebanon 24
خطأ اسرائيلي كبير
01:45 | 2026-04-09
09/04/2026 01:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
22:32 | 2026-04-09
مفاوضات لبنانية - اسرائيلية مباشرة قيد الانطلاق الثلاثاء وترامب يتدخل لخفض التصعيد
22:42 | 2026-04-09
جلسة حكومية متوترة وقرار بحصر السلاح في بيروت وشكوى لمجلس الأمن
22:57 | 2026-04-09
توغل اسرائيلي في بنت جبيل.. ومواجهات من "مسافة صفر" مع "حزب الله"
23:05 | 2026-04-09
جهود فرنسية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان تصطدم برفض أميركي واسرائيلي
23:42 | 2026-04-09
مصرفيون في وفد التفاوض مع صندوق النقد
23:36 | 2026-04-09
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
10/04/2026 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
