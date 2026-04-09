بشأن الهجمات على لبنان.. مكالمة قصيرة غير معتادة وحاسمة بين ترامب ونتنياهو

كشفت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي عبّر عن قلقه من أن يؤدي استمرار القتال في إلى تقويض وقف إطلاق النار الهش مع ، ما دفعه إلى توجيه رسالة حازمة إلى بنيامين خلال اتصال هاتفي كان أقصر من المعتاد.



وبحسب الصحيفة، أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف حدة الهجمات على لبنان، في محاولة لمنع تدهور الوضع واحتواء أي تصعيد قد ينسف المسار التفاوضي القائم. كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة الهجمات على لبنان ستنخفض استجابة للطلب الأميركي.



وتأتي هذه الضغوط الأميركية في وقت تواصل فيه التأكيد أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان، إذ قال نتنياهو صراحة إن العمليات ضد " " ستستمر، فيما شدد أيضاً على أن الساحة ليست جزءاً من الاتفاق.



لكن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يثير مخاوف متزايدة من إرباك الهدنة، خصوصاً أن إيران كانت قد جعلت وقف الأعمال العسكرية في لبنان أحد مطالبها الرئيسية ضمن رؤيتها لأي تهدئة أوسع.

