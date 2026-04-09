لبنان
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله
Lebanon 24
09-04-2026
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، أمس الخميس، أن بلاده وجهت "ضربة قاسية" إلى
حزب الله
عبر
الغارات
الكثيفة التي استهدفت
لبنان
يوم الأربعاء الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس أنه بدأ استهداف "منصات إطلاق تابعة لحزب الله في لبنان".
وقال إيال زامير مخاطبا القوات المنتشرة قرب بلدة
بنت جبيل
، على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود مع
إسرائيل
: "في وقت تتقدمون وتنفذون عمليات على خط المواجهة، وجهنا الأربعاء ضربة قاسية وقوية لحزب الله".
وأكد زامير أن مقاتلي الحزب الموالي لإيران "غادروا" الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الأخير، بعد هذه الغارات غير المسبوقة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص وفق
السلطات اللبنانية
.
وشدد زامير على أن حزب الله أصبح "معزولا الآن في لبنان ومنقطعا عن محوره الاستراتيجي مع
إيران
".
وتابع ان "الهدف المحدد لكم هو
القضاء
على التهديد المباشر لسكان شمال إسرائيل، وهو ما تقومون بتحقيقه على الأرض"، مضيفا: "سنواصل العمل من أجل استعادة أمن دائم".
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سننهي المعركة فقط بعد أن نوجه ضربة قاصمة لإيران وحزب الله
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سننهي المعركة فقط بعد أن نوجه ضربة قاصمة لإيران وحزب الله
10/04/2026 08:57:49
10/04/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: وجهنا أمس ضربة قوية لحزب الله ولقد غادروا الضاحية وانتقلوا إلى أماكن أخرى لإدارة القتال
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: وجهنا أمس ضربة قوية لحزب الله ولقد غادروا الضاحية وانتقلوا إلى أماكن أخرى لإدارة القتال
10/04/2026 08:57:49
10/04/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: وجهنا أكبر ضربة لحزب الله منذ عملية البيجر
Lebanon 24
نتنياهو: وجهنا أكبر ضربة لحزب الله منذ عملية البيجر
10/04/2026 08:57:49
10/04/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: كل ضربة لقدرات إيران العسكرية والحرس الثوري تؤثر على تسليح وتمويل حزب الله
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: كل ضربة لقدرات إيران العسكرية والحرس الثوري تؤثر على تسليح وتمويل حزب الله
10/04/2026 08:57:49
10/04/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
Lebanon 24
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
01:45 | 2026-04-10
10/04/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
Lebanon 24
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
01:41 | 2026-04-10
10/04/2026 01:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دمشق.. الموقف واضح وعلني
Lebanon 24
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:30 | 2026-04-10
10/04/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
Lebanon 24
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
01:18 | 2026-04-10
10/04/2026 01:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
Lebanon 24
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
01:15 | 2026-04-10
10/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
Lebanon 24
"ما عاد في بيت".. إعلامية وممثلة لبنانية تفقد منزلها جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت (صور)
03:12 | 2026-04-09
09/04/2026 03:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
01:45 | 2026-04-10
مقرّبون من "حزب الله": هذا ما استهدفته اسرائيل
01:41 | 2026-04-10
إصلاح خط الكهرباء الذي يغذّي منطقة مرجعيون بعد تعرّضه للقصف
01:30 | 2026-04-10
دمشق.. الموقف واضح وعلني
01:18 | 2026-04-10
مذكرة إلى الحكومة.. 4 وزراء يطرحون مساراً دستورياً لفرض السيادة
01:15 | 2026-04-10
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
01:12 | 2026-04-10
الجنوب تحت النار.. غارات متواصلة رغم الحديث عن التفاوض
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
10/04/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
