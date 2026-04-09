رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله

أكد إيال زامير، أمس الخميس، أن بلاده وجهت "ضربة قاسية" إلى عبر الكثيفة التي استهدفت يوم الأربعاء الماضي.وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس أنه بدأ استهداف "منصات إطلاق تابعة لحزب الله في لبنان".وقال إيال زامير مخاطبا القوات المنتشرة قرب بلدة ، على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود مع : "في وقت تتقدمون وتنفذون عمليات على خط المواجهة، وجهنا الأربعاء ضربة قاسية وقوية لحزب الله".وأكد زامير أن مقاتلي الحزب الموالي لإيران "غادروا" الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الأخير، بعد هذه الغارات غير المسبوقة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص وفق .وشدد زامير على أن حزب الله أصبح "معزولا الآن في لبنان ومنقطعا عن محوره الاستراتيجي مع ".وتابع ان "الهدف المحدد لكم هو على التهديد المباشر لسكان شمال إسرائيل، وهو ما تقومون بتحقيقه على الأرض"، مضيفا: "سنواصل العمل من أجل استعادة أمن دائم".