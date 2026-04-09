لبنان
مصرفيون في وفد التفاوض مع صندوق النقد
Lebanon 24
09-04-2026
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مطّلعة إن رئيس الجمهورية
جوزاف عون
قرّر تسمية المصرفي نقولا الشمّاس في عضوية وفد
لبنان
إلى اجتماعات الربيع لصندوق
النقد الدولي
، إلى جانب مستشاره فاروج نركيزيان.
وكان
مجلس الوزراء
قد اتخذ قراراً في 2 شباط الماضي لتشكيل وفد لبنان إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأجرى تعديلات، بموجبها يتألّف الوفد من
وزير المالية
رئيساً (ياسين جابر)،
وزير الاقتصاد
(عامر البساط)، روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية للتعاون الاقتصادي الدولي، زينة مروّة
قاسم
مستشارة وزير المالية. ولم يذكر القرار الأسماء الباقية، إنما أشار متنه إلى «الباقي من دون تعديل». لكن جرت تعديلات على الأسماء المشاركة لتتضمّن كلاً من الشماس بدلاً من الحاراتي، وسمير
حمود
مستشاراً مالياً لوزير المال.
وبالتالي أصبح الوفد النهائي على الشكل الآتي: وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، سمير حمود، زينة مروة قاسم، نقولا الشماس وفاروج نركيزيان، رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأحد أعضاء لجنة الرقابة، نائب حاكم
مصرف لبنان
سليم شاهين.
اللافت، بحسب المعلومات، أن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، وهو الأكثر أهمية بالنسبة إلى هذا الحضور لدى صندوق النقد في ظل المفاوضات الجارية بشأن قانون الانتظام المالي والهيركات اللاحق بالودائع، لن يشارك في وفد لبنان ولن يسافر بشكل مستقلّ.
