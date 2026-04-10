جنبلاط يتكلم عن "لوبي لبناني": أصيل ويحمل أهدافًا وطنية

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي ، أنّ " الأميركية من أجل "ATFL" هي لوبي لبناني أصيل يحمل أهدافًا وطنية ويضع المصلحة أولًا، وهي ليست ضمن اللوبي اللبناني الذي يتماهى في مع الأجندة وأهدافها".ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تصريحات صحافية أدلى بها لصحيفة "لوريان لوجور"، حيث أوضح، ردًا على سؤال حول احتمال أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار "الأميركي– لبنان.وقال: "من الواضح أن تخلّوا عنا بفعل تأثير اللوبي اللبناني في واشنطن المؤيد لإسرائيل".وسأل: "هل سيضحّون بكل لبنان من أجل مشاريعهم المؤيدة لإسرائيل؟".