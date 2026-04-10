تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الجنوب تحت النار.. غارات متواصلة رغم الحديث عن التفاوض

Lebanon 24
10-04-2026 | 01:12
الجنوب تحت النار.. غارات متواصلة رغم الحديث عن التفاوض
الجنوب تحت النار.. غارات متواصلة رغم الحديث عن التفاوض photos 0
يتواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، رغم الحديث عن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مع تسجيل سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية.

فجرًا، استهدف الطيران الاسرائيلي بلدة الصرفند بغارتين، كما استهدف منطقة خربة الدوير في خراج البيسارية. وشن الطيران الحربي غارة على بلدة حبوش، وأخرى على المنطقة الواقعة بين زفتا والمروانية.

ودمرت غارة منزلًا في كفرتبنيت، فيما استهدفت غارة أخرى المنطقة الواقعة بين المحمودية والجرمق.

وشملت الغارات الجوية أيضًا السكسكية، المروانية، وادي عزة، شحور عبر غارة بمسيّرة، قاقعية الصنوبر، عربصاليم عبر غارة بمسيّرة، بصليا، قانا عبر غارة بمسيّرة، سجد، السلطانية، وبابيليا.

في المقابل، تواصل القصف المدفعي الاسرائيلي على كفرمان وحبوش.
 
في السياق، كشفت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر عن قلقه من أن يؤدي استمرار القتال في لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار الهش مع إيران، ما دفعه إلى توجيه رسالة حازمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي كان أقصر من المعتاد.

وبحسب الصحيفة، أبلغ ترامب نتنياهو بضرورة تخفيف حدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في محاولة لمنع تدهور الوضع واحتواء أي تصعيد قد ينسف المسار التفاوضي القائم. كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة الهجمات على لبنان ستنخفض استجابة للطلب الأميركي.

وتأتي هذه الضغوط الأميركية في وقت تواصل فيه إسرائيل التأكيد أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان، إذ قال نتنياهو صراحة إن العمليات ضد "حزب الله" ستستمر، فيما شدد البيت الأبيض أيضاً على أن الساحة اللبنانية ليست جزءاً من الاتفاق.

لكن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يثير مخاوف متزايدة من إرباك الهدنة، خصوصاً أن إيران كانت قد جعلت وقف الأعمال العسكرية في لبنان أحد مطالبها الرئيسية ضمن رؤيتها لأي تهدئة أوسع.
 
وعشية إجتماع إسلام آباد بين مفاوضين أميركيين وإيرانيين كبار لتحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة واتفاق دائم، دفعت التطورات المتسارعة بعد يوم "الظلام الابدي" الاسرائيلي ضد لبنان بالجهود القائمة لحمل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى الإعلان عن موافقته على المفاوضات المباشرة مع لبنان، بعد اتصال تلقاه من الدبلوماسي الأميركي ويتكوف الذي يشارك ضمن الوفد الأميركي الى باكستان.
ومن غير المستبعد أن يحضر وضع لبنان على الطاولة خلال المفاوضات، بحيث تشمل رزنامة وقف إطلاق النار ايران ولبنان والعراق واليمن.

وليلاً كشف مسؤول في الخارجية الأميركية أنها ستستضيف الاسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة مفاوضات وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان.
 
