تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-04-2026 | 01:15
A-
A+
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل
المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية تنطلق الثلاثاء في واشنطن وتوغل اسرائيلي في بنت جبيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على وقع العدوان الإسرائيلي الكبير على لبنان وأدّى إلى استشهاد وجرح الآلاف في يوم واحد، أعلن رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  موافقته على المفاوضات مع لبنان. 
وستعقد المفاوضات في واشنطن  الثلاثاء المقبل في المرحلة الأولى على مستوى السفراء، فيمثل لبنان السفيرة ندى معوض والولايات المتحدة ميشال عيسى، واسرائيل سفيرها في واشنطن يحئيل لايتر.
واكدت مصادر سياسية بارزة ان الموقف اللبناني، سيكون امام اول اختبار لقدرته على التمسك بشروطه مع تاكيد رئيس الجمهورية جوزاف عون، قبل اعلان نتانياهو القبول بالتفاوض، بان المحادثات يجب ان تكون في ظل وقف النار. في المقابل، نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر رسمية في الحكومة تاكيدها ان المفاوضات ستكون "تحت النار"، علما ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب طالب بتخفيض حدة الضربات في لبنان، لا وقفها، للمساعدة على نجاح المفاوضات مع ايران في باكستان!
وكشف مرجع دبلوماسي بارز أن الإعلان الإسرائيلي عن الاستعداد للتفاوض في شأن لبنان لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة سلسلة اتصالات مكثفة أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عدد من الدول المؤثرة والصديقة للبنان، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية. وبحسب المرجع، فقد أفضت هذه الاتصالات إلى توفير أرضية تفاوضية صالحة يمكن البناء عليها للوصول إلى وقف إطلاق النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر وما يخلفه من قتل وتدمير وتهجير.
وأكد المرجع الدبلوماسي، أنه لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، أسوة بما جرى في المسار الذي شهدته الاتصالات بين واشنطن وطهران. وأوضح أن الموقف اللبناني يرتكز إلى مبدأ أساسي يتمثل في حصرية القرار التفاوضي بيد الدولة اللبنانية، بحيث يقرر لبنان بنفسه مصيره، لا أن يُفرض عليه من الخارج.
وأضاف المرجع، أن التفاوض، متى انطلق، سيبدأ من هدنة تترافق مع ورقة بنود تفاوضية واضحة بين دولتين، على نحو مشابه لما حصل في التجربة الأميركية - الإيرانية
ميدانيا، تجددت المواجهات بين حزب الله والعدو الاسرائيلي جنوبا، وسجلت اشتباكات عنيفة من "مسافة صفر" مع القوات الاسرائيلية المتوغلة على اطراف مدينة بنت جبيل منذ يوم امس.
وقالت مصادر أمنية في الجنوب  إن المعلومات المستقاة من المعركة أن التوغل في المدينة تم على ثلاثة محاور، هي المحور الجنوبي من جهة عين إبل، والمحور الشرقي من جهة مارون الراس ويارون، والمحور الشمالي من جهة عيترون وعيناثا. وأشارت المصادر إلى أن الخط الوحيد إلى المدينة لا يزال من منطقة صف الهوا – كونين التي تتعرض لحصار ناري وقصف جوي ومدفعي كثيف.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24