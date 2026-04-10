مدير مستشفى رفيق الحريري يدعو لتحييد المستشفى عن العدوان الإسرائيلي

دعا لمستشفى الجامعي، الزعتري، إلى تحييد المستشفى عن العدوان ، مشدداً على استمرار الكوادر الطبية في أداء واجبها رغم التحديات.

وأوضح أنه تجري اتصالات مع جهات رسمية ودولية، منها ومنظمة الصحة العالمية، للحصول على ضمانات لحماية المستشفى وفق القوانين الدولية.

توازيا، كتب النائب بلال على منصة "أكس": "أجريت اتصالا بمدير الدكتور محمد الزعتري، ناقلا له تضامننا كلجنة صحة نيابية معه ومع كل العاملين في المؤسسة، مثمنين الدور الذي قامت وتقوم به، خاصة خلال العدوان الاسرائيلي الاخير. وندعو العمل على حماية المستشفى في أداء دورها الانساني".