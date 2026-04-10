لبنان

الراعي طلب تخصيص سهرة صلاة من اجل السلام يوم غد تلبية لدعوة من البابا

Lebanon 24
10-04-2026 | 02:23
الراعي طلب تخصيص سهرة صلاة من اجل السلام يوم غد تلبية لدعوة من البابا
الراعي طلب تخصيص سهرة صلاة من اجل السلام يوم غد تلبية لدعوة من البابا photos 0
 طلب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات، توجيه الكهنة والرهبان والراهبات لتخصيص سهرة صلاة من اجل السلام يوم غد السبت، تلبية لدعوة من البابا .

وقال: "تلبية لدعوة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى تخصيص سهرة صلاة من أجل السلام يوم السبت ١١ نيسان ٢٠٢٦، في ظل ما يشهده عالمنا من حروب ونزاعات وآلام تثقل كاهل الشعوب، نرجو منكم أن توجهوا الكهنة والرهبان والراهبات في الأبرشيات والرعايا والأديار، إلى رفع الصلاة بحرارة وإيمان، من أجل إحلال السلام في لبنان، وفي الشرق، وفي العالم أجمع".

وتابع: "إن الكنيسة، في رسالتها الروحية والوطنية، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون صوت صلاة ورجاء، وشهادة إيمان في وجه العنف والانقسام واليأس. ومن هنا، نأمل أن تتحد قلوب المؤمنين في هذه اللحظة المباركة، متضرعين إلى الله، بشفاعة أمنا مريم العذراء، ملكة السلام، وسيدة لبنان، أن يهب أوطاننا وشعوبنا نعمة الطمأنينة والمصالحة والاستقرار".

وختم الراعي: "نرفع معاً هذه الصلاة، سائلين الله أن يحفظ لبنان، ويثبت أبناءه في الرجاء، ويمنح العالم سلامه الذي يفوق كل عقل".
