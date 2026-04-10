تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المطران طربيه من اوستراليا: لنتحد بالصلاة معاً من أجل السلام

Lebanon 24
10-04-2026 | 03:09
A-
A+
المطران طربيه من اوستراليا: لنتحد بالصلاة معاً من أجل السلام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 دعا راعي الأبرشية المارونية في أوستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المطران أنطوان-شربل طربيه، الى الاتحاد بالصلاة من اجل السلام، وقال في بيان: "في هذا الزمن المقدّس الذي تواصل فيه الكنيسة إعلان مجد القيامة، نتابع بقلقٍ وحزنٍ بالغين ما يتعرّض له أهلنا في لبنان من اعتداءات خطيرة وظروف حرب تهدّد حياة المواطنين وتقوّض استقرار الوطن. فلبنان، الذي أثقلته الأزمات المتلاحقة، يواجه اليوم موجة جديدة من الدمار والتهجير نتيجة حرب الآخرين على أرضه، ويسعى إلى لملمة جراحه. ففي ليلة الأربعاء الماضي، سقط على مناطق متعددة في لبنان أكثر من 160 قنبلة خلال عشر دقائق، مخلّفة دماراً لا يستطيع أي ضمير إنساني تجاهله، وقد أسفر هذا الاعتداء وحده عن استشهاد ما لا يقل عن 300 شخص وإصابة أكثر من ألف بجراح".

أضاف: "على رغم إعلان وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط وترقّب مفاوضات بين الأطراف المتحاربة، بقي لبنان خارج هذه المعادلة، بل ازدادت حدّة الضربات عليه، وما زال المدنيون الأبرياء يتكبدون أثمان حروب الآخرين على أرضهم. وأمام هذا الواقع، ومن موقعنا الكنسي، لا يمكننا أن نبقى صامتين أو نتجاهل ما يحصل من ظلم ومعاناة".

تابع: "نقرأ في الإنجيل: «بكى يسوع»، ونحن اليوم نشارك المتألمين حزنهم. نبكي كل نفس بريئة، ونتضامن مع كل عائلة طالها الألم والتهجير، وكل طفل يعيش في خوف وقلق. غير أن واجبنا لا يقتصر على التعبير عن الأسى والرفض، بل يشمل أيضاً رفع الصوت دفاعاً عن الحق والكرامة الإنسانية، وكما يذكّرنا الكتاب المقدّس: «إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ».

ودعا المطران طربيه الحكومة الأوسترالية إلى استخدام كل السبل الدبلوماسية والإنسانية المتاحة للدعوة إلى وقف فوري للعنف، وإدانة الاعتداءات المستمرة، ودعم سيادة لبنان واستقراره من خلال دعم الحكومة اللبنانية، لا سيما في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، والحفاظ على السلم الأهلي وإنهاء الحرب الدائرة، وهي الأولويات التي حدّدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف  عون، مؤكداً أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش في أمان بعيداً عن تداعيات الحروب وصراعات الآخرين على أرضه".

وأشار إلى أنه، تلبية لدعوة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى تخصيص أوقات للصلاة من أجل السلام، والتي استجابت لها الكنيسة المارونية، حيث دعا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جميع الموارنة إلى الاتحاد بالصلاة من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط والعالم، ستقدّم جميع رعايا الأبرشية المارونية في أستراليا القداديس الإلهية على هذه النية في عطلة نهاية هذا الأسبوع، من مساء السبت 11 نيسان إلى الأحد 12 نيسان 2026، داعياً أبناء الأبرشية إلى المشاركة في هذه الصلاة في بيوتهم أو في الكنائس «متحدين بالصلاة، ومعاً من أجل السلام».

وختم طربيه: "في زمن القيامة المجيد، وفي هذه السنة التي كرّسناها للصلاة من أجل السلام، نسأل الرب القائم من بين الأموات، الذي قال لتلاميذه «السلام لكم»، أن يمنح لبنان والشرق الأوسط والعالم سلامه، ونسأل شفاعة السيدة العذراء مريم، ملكة السلام، من أجل جميع المتألمين، كي تُفتح القلوب على المصالحة".
10/04/2026
10/04/2026
10/04/2026
10/04/2026

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الجيش اللبناني

الشرق الأوسط

اللبنانية

دبلوماسي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24