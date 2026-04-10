بالفيديو.. تحذير إسرائيلي لـحزب الله بقصف سيارات الاسعاف

وجّه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي انذارا لعناصر ، زعم من خلاله استخدامهم للمرافق الطبية، وسيارات الاسعاف.



وكتب عبر حسابه على "أكس": انذار عاجل وخطير: نجدد تأكيدنا انه وفي إطار أنشطته يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا. وانطلاقًا من ذلك نعود ونحذّر انه يجب التوقف فورًا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا التصرف فإن ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله مستخدمًا تلك المرافق وسيارات الإسعاف".

#عاجل ‼️انذار عاجل وخطير: نجدد تأكيدنا انه وفي إطار أنشطته الارهابية يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا.



— (@AvichayAdraee) April 10, 2026