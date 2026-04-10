لبنان
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-04-2026
|
03:52
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إن
الولايات المتحدة
الأميركية تضغط على
إسرائيل
لوقف الهجوم على
لبنان
، لكن تل أبيب تستعدُّ لضربة قوية ضدّ "
حزب الله
".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقولُ إنه "بينما دخل وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، تجري مفاوضات حساسة أخرى في الخفاء، حيث تسعى إسرائيل إلى كسب مهلة قصيرة لشنّ المزيد من الهجمات على حزب الله، قبل أن تحاول الولايات المتحدة نشر روح الهدوء نفسها في لبنان".
وتنقلُ "معاريف" عن مصادر مطلعة على المحادثات إشارتها إلى أنه سيتم منح الجيش
الإسرائيلي
، وخصوصاً سلاح الجو، مزيداً من الوقت لتكثيف عملياته ضد منظومة صواريخ "حزب الله"، ثم الانتقال إلى ممارسة ضغوط سياسية لوقفها.
وتوضح القيادة السياسية الإسرائيلية أنَّ الحساب مع "حزب الله" لا يزال مفتوحاً أمامها، وبالتالي، من وجهة نظر إسرائيل، فإن "الحزب" يجب أن يتلقى ضربة قوية.
وتقول "معاريف" إنه "مع بدء الحملة ضد إيران، لم يكتفِ حزب الله ببيانات الدعم أو إطلاق نار محدود، بل دخل الصراع بقوة، وثبت عليه، وألحق أضراراً جسيمة في
الشمال
، ودفع إسرائيل إلى استنتاج أنه من المستحيل إنهاء هذا الفصل دون ردٍّ أشدّ قسوة"، وأضافت: "وبالمثل، تقول إسرائيل إنه طالما كان معظم الاهتمام والموارد الجوية مُوجَّهاً نحو الساحة الإيرانية، لم تكن هناك إمكانية حقيقية لتنفيذ ما كان مُخططاً له في لبنان. الآن، ومع تغير المشهد، يعتقد البعض
في إسرائيل
أن الوقت قد حان للاستفادة من المساحة المُتاحة للتحرك".
ووفقاً للصحيفة، تشير التقييمات الإسرائيلية إلى فهم أميركي جزئي لهذه الحاجة. فعلى الصعيد السياسي، ثمة مخاوف من أن يرسل ترامب مبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ، أو يُفعّل قنوات اتصال مباشرة، ليُبلغ إسرائيل بأن الضربة قد وُجّهت بالفعل وأن الوقت قد حان للانتقال إلى المرحلة التالية. في الوقت نفسه، وفي المحادثات الجارية مع واشنطن خلف الكواليس، تتبلور إمكانية التوصل إلى صيغة أكثر هدوءاً، تُمنح بموجبها إسرائيل فترة وجيزة لتوجيه ضربة واسعة النطاق قدر الإمكان إلى بنية "حزب الله" التحتية، ثم يُمارس ضغط أميركي ممنهج لمحاولة استقرار الجبهة الشمالية.
وبحسب "معاريف"، فإنه في القدس، يعتقدون أن هذا هو جوهر القصة، حتى وإن لم يُصرّح به علناً، والتركيز يتمحور على عدم طلب تهدئة فورية في لبنان بل مهلة عملياتية لبضعة أيام تُمنح لإسرائيل، مع
العلم
بأن هذه الأيام ستُخصص لشنّ هجمات عنيفة.
ووفقاً للتقييم نفسه، فإن الإيرانيين على دراية بذلك، كما أن الأطراف الأخرى المشاركة في المحادثات تُدرك أن إسرائيل تعتزم استغلال هذه المهلة إلى أقصى حد. مع هذا، تقول "معاريف" إن "الأمر في النظام الإسرائيلي لا يكتفي على الجانب العسكري فحسب، بل تُطرح في المحادثات المغلقة أفكارٌ لترتيبٍ أوسع مع لبنان، يُعاد في إطاره طرح مسألة نزع سلاح حزب الله مجدداً".
ووفقاً للصحيفة، يُطرح احتمالُ تحركٍ مشترك، فإذا لم يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ نزع سلاح "الحزب" بمفرده، وإذا لم يوافق الأخير على ذلك من تلقاء نفسه، فمن الممكن أن يُدرس مستقبلاً نموذجٌ يعمل فيه الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني بالتوازي أو بالتنسيق. وفي القدس، يُشددون على أن هذا ليس خطةً عملياتيةً نهائية، بل هو مجرد فكرةٍ قيد الدراسة، كما تقول "معاريف".
وتوضح الصحيفة أيضاً أن هناك تقديرات إسرائيلية تفيد بأنّ السلسلة القيادية لـ"حزب الله" أصيبت بضرر كبير مؤخراً، مشيرة إلى أنه "سيتضح في الأيام المقبلة من سيخلف العديد من القادة"، وأضافت: "إلى جانب الضغط العسكري، ثمة، وفقاً للتقديرات، ضغط سياسي دقيق للغاية. يُنظر في القدس إلى الهجوم الذي وقع قرب منزل رئيس البرلمان اللبناني
نبيه بري
على أنه رسالة. في إسرائيل، يحظى الأمرُ بأهمية خاصة، لأنه يُعتبر من الشخصيات القليلة في الساحة الشيعية
اللبنانية
القادرة، نظرياً على الأقل، على السعي نحو اتفاق مستقبلي يشمل أيضاً معالجة حقيقية للوضع العسكري لحزب الله. وهناك أيضاً من يُقدّر في إسرائيل أن قطاعات واسعة من الشيعة في لبنان لم تعد ترغب في الحزب بشكله الحالي، ويُفترض أن مثل هذا التغيير، إن تحقق، قد يكون له دلالات سياسية بالغة الأهمية في المستقبل".
وختم التقرير: "الموقف الإسرائيلي في المحادثات الهادئة حول لبنان واضح تماماً، فالقدس تسعى أولًا إلى توجيه الضربة القاضية لحزب الله، ثم الانتقال إلى المرحلة السياسية. أما الترتيبات والمفاوضات والآليات المتعلقة باليوم التالي، فهي من وجهة نظر إسرائيل، تُؤجل إلى وقت لاحق، لا إلى الساعات القليلة المقبلة. ما سيحدث الآن سيتحدد بناءً على القرارات التي ستُتخذ في الأيام المقبلة في
بيروت
وواشنطن والقدس. بضعة أيام أخرى من القتال قد تؤثر ليس فقط على الوضع على الجبهة الشمالية في الأسابيع المقبلة، بل أيضاً على مدى صمود التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد البنزين قريباً؟
10/04/2026 13:22:07
10/04/2026 13:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصعيد أكبر ضد لبنان".. "معاريف" الإسرائيلية تكشف
Lebanon 24
"تصعيد أكبر ضد لبنان".. "معاريف" الإسرائيلية تكشف
10/04/2026 13:22:07
10/04/2026 13:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهدُ سوق "ذهب لبنان"؟
Lebanon 24
ماذا يشهدُ سوق "ذهب لبنان"؟
10/04/2026 13:22:07
10/04/2026 13:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة" تراقب لبنان و "حزب الله".. "معاريف" تكشف دورها
Lebanon 24
"وحدة" تراقب لبنان و "حزب الله".. "معاريف" تكشف دورها
10/04/2026 13:22:07
10/04/2026 13:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
غارات جديدة وقصف جنوباً.. هذا جديد الوضع الميدانيّ
Lebanon 24
غارات جديدة وقصف جنوباً.. هذا جديد الوضع الميدانيّ
05:34 | 2026-04-10
10/04/2026 05:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـ"حزب الله" في الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـ"حزب الله" في الجنوب
06:02 | 2026-04-10
10/04/2026 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسيف: نزوح 390 ألف طفل لبناني وتصاعد الاحتياجات الطبية والإغاثية
Lebanon 24
اليونيسيف: نزوح 390 ألف طفل لبناني وتصاعد الاحتياجات الطبية والإغاثية
06:00 | 2026-04-10
10/04/2026 06:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيؤدي الصراع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
Lebanon 24
هل سيؤدي الصراع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
06:00 | 2026-04-10
10/04/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت رغم أمر الإخلاء
Lebanon 24
الصحة العالمية: تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت رغم أمر الإخلاء
05:55 | 2026-04-10
10/04/2026 05:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:34 | 2026-04-10
غارات جديدة وقصف جنوباً.. هذا جديد الوضع الميدانيّ
06:02 | 2026-04-10
بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـ"حزب الله" في الجنوب
06:00 | 2026-04-10
اليونيسيف: نزوح 390 ألف طفل لبناني وتصاعد الاحتياجات الطبية والإغاثية
06:00 | 2026-04-10
هل سيؤدي الصراع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
05:55 | 2026-04-10
الصحة العالمية: تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت رغم أمر الإخلاء
05:55 | 2026-04-10
رجّي يتلقى اتصالاً من نظيره القطري بحث التطورات وملف المفاوضات
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
10/04/2026 13:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 13:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 13:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
