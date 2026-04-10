في الكورة.. إطلاق نار يُسفر عن إصابة شاب

أقدم شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه أحد الشبان أثناء قيادته دراجته في منطقة مشروع سنابل – بلدة ددة (الكورة) ما أدى إلى إصابته في قدمه، وفق ما افادت مندوبة " ".وجرى نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين.