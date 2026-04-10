لبنان

أبو الغيط في اتصال مع سلام: لضرورة شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
10-04-2026 | 04:38
أبو الغيط في اتصال مع سلام: لضرورة شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار
اتصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برئيس الحكومة نواف سلام مجددا تضامنه الكامل مع لبنان في مواجهة ما يتعرّض له من عدوان إسرائيلي غاشم ووحشي، ومؤكداً ضرورة شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه أخيرًا بين الولايات المتحدة وايران.

واستمع ابو الغيط لتقييم سلام حول الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد من جراء استمرار اسرائيل في اعتداءاتها، حيث أعرب عن تأييده للقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها على القوى الشرعية وحدها، مؤكداً علي الأهمية التي يتسم بها قيام الدولة والجيش اللبناني بما يتوجب القيام به في هذا الخصوص. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي أنّ الأمين العام أعرب لسلام كذلك عن دعمه للخطوة التي قرّرتها الدولة بالانخراط في مفاوضات بهدف الوصول إلى حلّ دائم للمشكلة التي يواجهها لبنان مع إسرائيل، معرباً عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بتوفير الظروف الملائمة لانضاجها وانجاحها.
 
