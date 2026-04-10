تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي تلقى اتصالا قطريا: الدوحة تقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة البالغة الصعوبة

Lebanon 24
10-04-2026 | 04:42
A-
A+
رجي تلقى اتصالا قطريا: الدوحة تقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة البالغة الصعوبة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، جرى خلاله تبادل وجهات النظر في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، والتطورات المتسارعة في المنطقة، فضلاً عن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وملف المفاوضات الأميركية - الإيرانية.

وأكد الوزير القطري خلال الاتصال أن بلاده تقف إلى جانب لبنان وقفةً ثابتة ودائمة، معرباً عن رفض قطر القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستنكارها الشديد لما يطال المدنيين الأبرياء من أذىً جراء هذه الاعتداءات.

وأبلغ الوزير القطري الوزير رجي أن بلاده أرسلت طائرة مساعدات طبية تصل إلى بيروت اليوم، مؤكداً أن قطر ماضية في دعمها للشعب اللبناني في هذه المرحلة البالغة الصعوبة.

في المقابل، أعرب الوزير رجي عن عميق شكره وتقديره لدولة قطر على مشاعرها الصادقة وعلى هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، مشيراً إلى أن لبنان يعوّل على دعم الدول الصديقة في مسعاه نحو وقف التصعيد الإسرائيلي، ودعم الدولة اللبنانية في تطبيق قراراتها الرامية إلى بسط سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.
وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:34 | 2026-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:34 | 2026-04-10
Lebanon24
06:02 | 2026-04-10
Lebanon24
06:00 | 2026-04-10
Lebanon24
06:00 | 2026-04-10
Lebanon24
05:55 | 2026-04-10
Lebanon24
05:55 | 2026-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24