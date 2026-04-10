رجي تلقى اتصالا قطريا: الدوحة تقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة البالغة الصعوبة

تلقّى والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة في القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، جرى خلاله تبادل وجهات النظر في آخر المستجدات على الساحة ، والتطورات المتسارعة في المنطقة، فضلاً عن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وملف المفاوضات الأميركية - .



وأكد الوزير القطري خلال الاتصال أن بلاده تقف إلى جانب وقفةً ثابتة ودائمة، معرباً عن رفض قطر القاطع للاعتداءات المتواصلة، واستنكارها الشديد لما يطال المدنيين الأبرياء من أذىً جراء هذه الاعتداءات.



وأبلغ الوزير القطري الوزير رجي أن بلاده أرسلت طائرة مساعدات طبية تصل إلى اليوم، مؤكداً أن قطر ماضية في دعمها للشعب اللبناني في هذه المرحلة البالغة الصعوبة.



في المقابل، أعرب الوزير رجي عن عميق شكره وتقديره لدولة قطر على مشاعرها الصادقة وعلى هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، مشيراً إلى أن لبنان يعوّل على دعم الدول الصديقة في مسعاه نحو وقف التصعيد ، ودعم الدولة اللبنانية في تطبيق قراراتها الرامية إلى بسط سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.

