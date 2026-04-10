لبنان
نقابة اتحاد الناشرين ناشدت المجتمعين العربي والدولي حماية بيروت وإرثها الحضاري والثقافي
Lebanon 24
10-04-2026
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت نقابة
اتحاد الناشرين
في بيان، عن أنها تتابع "بقلق ما يتعرّض له
لبنان
من عدوان إسرائيلي همجي، بلغ في آخر محطاته عاصمتنا،
بيروت
". وقالت: "نؤكد أن بيروت التي تغصّ بأهلها من المدنيين الآمنين وبأكبر عدد من أهلنا الذين تشردوا من بيوتهم، ليست مجرد مدينة؛ إنها منارة ثقافية لبنانية وعربية وعالمية، حاضنة للكتب والمكتبات ودور النشر والمطابع والجامعات العريقة والمراكز الفكرية التي شكلت عبر عقود فضاءً حيوياً للحوار والإبداع والتبادل المعرفي. إن ما تمثله بيروت من تنوع ثقافي وإنتاج فكري هو رصيد لا يقدر بثمن للأمة العربية بأسرها، وفضاءً رحباً للحريات الفكرية، ومكاناً لتلاقي الثقافات وتبادل المعارف".
أضافت: "في مواجهة الهمجية التي لا تقيم وزنًا للقوانين الدولية ندعو
المجتمع العربي
والدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية المدينة وصون إرثها الحضاري والثقافي. ونناشد المثقفين والناشرين والكتاب في الوطن العربي والعالم أجمع إلى رفع الصوت دفاعاً عن بيروت ولبنان، رمز الحرية والإبداع".
وختمت: "إننا نؤمن بأن الكتاب والثقافة هما أقوى سلاح في مواجهة محاولات الطمس والتدمير، ونؤكد أن بيروت ستبقى، رغم كل التحديات، مدينةً للكتاب، وفضاءً للحرية، وركيزةً أساسية في المشهد الثقافي العربي والعالمي".
مواضيع ذات صلة
مرقص يناشد المجتمع الدولي إلى التزام قواعد حماية الإعلاميين أثناء الحرب
Lebanon 24
مرقص يناشد المجتمع الدولي إلى التزام قواعد حماية الإعلاميين أثناء الحرب
10/04/2026 13:22:12
10/04/2026 13:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"انتهاك للقانون الدولي".. مرقص يناشدُ المجتمع الدولي حماية الطواقم الطبية والإعلامية
Lebanon 24
"انتهاك للقانون الدولي".. مرقص يناشدُ المجتمع الدولي حماية الطواقم الطبية والإعلامية
10/04/2026 13:22:12
10/04/2026 13:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يدعو لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين
Lebanon 24
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يدعو لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين
10/04/2026 13:22:12
10/04/2026 13:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الصيادلة دانت استهداف المسعفين: نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية
Lebanon 24
نقابة الصيادلة دانت استهداف المسعفين: نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية
10/04/2026 13:22:12
10/04/2026 13:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
غارات جديدة وقصف جنوباً.. هذا جديد الوضع الميدانيّ
Lebanon 24
غارات جديدة وقصف جنوباً.. هذا جديد الوضع الميدانيّ
11:34 | 2026-04-10
10/04/2026 11:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـ"حزب الله" في الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـ"حزب الله" في الجنوب
12:02 | 2026-04-10
10/04/2026 12:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسيف: نزوح 390 ألف طفل لبناني وتصاعد الاحتياجات الطبية والإغاثية
Lebanon 24
اليونيسيف: نزوح 390 ألف طفل لبناني وتصاعد الاحتياجات الطبية والإغاثية
12:00 | 2026-04-10
10/04/2026 12:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيؤدي الصراع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
Lebanon 24
هل سيؤدي الصراع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
12:00 | 2026-04-10
10/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت رغم أمر الإخلاء
Lebanon 24
الصحة العالمية: تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت رغم أمر الإخلاء
11:55 | 2026-04-10
10/04/2026 11:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
19:56 | 2026-04-09
09/04/2026 07:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
18:10 | 2026-04-09
09/04/2026 06:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
22:25 | 2026-04-09
09/04/2026 10:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
14:46 | 2026-04-09
09/04/2026 02:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
09:52 | 2026-04-10
10/04/2026 09:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
11:34 | 2026-04-10
غارات جديدة وقصف جنوباً.. هذا جديد الوضع الميدانيّ
12:02 | 2026-04-10
بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـ"حزب الله" في الجنوب
12:00 | 2026-04-10
اليونيسيف: نزوح 390 ألف طفل لبناني وتصاعد الاحتياجات الطبية والإغاثية
12:00 | 2026-04-10
هل سيؤدي الصراع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
11:55 | 2026-04-10
الصحة العالمية: تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت رغم أمر الإخلاء
11:55 | 2026-04-10
رجّي يتلقى اتصالاً من نظيره القطري بحث التطورات وملف المفاوضات
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
08:43 | 2026-04-10
10/04/2026 13:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
00:35 | 2026-04-09
10/04/2026 13:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
10:56 | 2026-04-08
10/04/2026 13:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
