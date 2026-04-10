نقابة اتحاد الناشرين ناشدت المجتمعين العربي والدولي حماية بيروت وإرثها الحضاري والثقافي

أفادت نقابة في بيان، عن أنها تتابع "بقلق ما يتعرّض له من عدوان إسرائيلي همجي، بلغ في آخر محطاته عاصمتنا، ". وقالت: "نؤكد أن بيروت التي تغصّ بأهلها من المدنيين الآمنين وبأكبر عدد من أهلنا الذين تشردوا من بيوتهم، ليست مجرد مدينة؛ إنها منارة ثقافية لبنانية وعربية وعالمية، حاضنة للكتب والمكتبات ودور النشر والمطابع والجامعات العريقة والمراكز الفكرية التي شكلت عبر عقود فضاءً حيوياً للحوار والإبداع والتبادل المعرفي. إن ما تمثله بيروت من تنوع ثقافي وإنتاج فكري هو رصيد لا يقدر بثمن للأمة العربية بأسرها، وفضاءً رحباً للحريات الفكرية، ومكاناً لتلاقي الثقافات وتبادل المعارف".







أضافت: "في مواجهة الهمجية التي لا تقيم وزنًا للقوانين الدولية ندعو والدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية المدينة وصون إرثها الحضاري والثقافي. ونناشد المثقفين والناشرين والكتاب في الوطن العربي والعالم أجمع إلى رفع الصوت دفاعاً عن بيروت ولبنان، رمز الحرية والإبداع".







وختمت: "إننا نؤمن بأن الكتاب والثقافة هما أقوى سلاح في مواجهة محاولات الطمس والتدمير، ونؤكد أن بيروت ستبقى، رغم كل التحديات، مدينةً للكتاب، وفضاءً للحرية، وركيزةً أساسية في المشهد الثقافي العربي والعالمي".

