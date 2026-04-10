بلدية حلبا توضح: الموقف الرسمي يصدر عن البلدية

أصدر لبلدية بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبارة منشورة على لوحة إلكترونية في المدينة تتعلق بموضوع المفاوضات. وأوضح أن هذه اللوحة هي ملك خاص لابن صاحب المبنى، وأن ما ورد عليها يعكس رأيًا شخصيًا لا يمثل مدينة حلبا ولا أهلها.

وأكدت البلدية أن موقفها الرسمي يصدر حصرًا عبر قنواتها المعتمدة، لا سيما صفحتها الرسمية على أو بياناتها الرسمية. وشدد رئيس البلدية على الالتزام الكامل بسلطة والتقيد بقراراتها ومواقفها الرسمية في مختلف .