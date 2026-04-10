تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

متى ستعود أجواء الربيع؟ إليكم تفاصيل حال الطقس للايام المقبلة

Lebanon 24
10-04-2026 | 04:57
A-
A+
متى ستعود أجواء الربيع؟ إليكم تفاصيل حال الطقس للايام المقبلة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طقس ربيعي متقلّب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الإثنين حيث يتحوّل إلى ربيعي مستقّر. 

الطقس المتوقع في لبنان:
 الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب محلّي على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة شمال البلاد والتي تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لحدود ٦٥ كم/س، يتوقّع حدوث انفراجات واسعة.
السبت: غائم جزئياً مع ضباب محلّي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يبقى إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة.
الأحد: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج إعتبارًا من ١٩٠٠ متر وما فوق، كما يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات، تخف حدّة الأمطار خلل الليل.
الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.
الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٤٠ كم/س، تشتّد أحيانًا خاصة شمال البلاد لحدود ٦٥ كم/س.
الانقشاع:   جّيد على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥% .
حال البحر:   مائج.
حرارة سطح الماء:   ١٩°م.
الضغط الجوي:   ١٠١٦ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦٢ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٦:١٣
ساعة غروب الشمس:   ١٩:٠٦

الحوض الشرقي

شروق الشمس

لبنان وا

لبنان

الرب

سبيت

غزير

الري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:34 | 2026-04-10
Lebanon24
06:02 | 2026-04-10
Lebanon24
06:00 | 2026-04-10
Lebanon24
06:00 | 2026-04-10
Lebanon24
05:55 | 2026-04-10
Lebanon24
05:55 | 2026-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24