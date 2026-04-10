متى ستعود أجواء الربيع؟ إليكم تفاصيل حال الطقس للايام المقبلة

طقس ربيعي متقلّب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الإثنين حيث يتحوّل إلى ربيعي مستقّر.



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ضباب محلّي على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة شمال البلاد والتي تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لحدود ٦٥ كم/س، يتوقّع حدوث انفراجات واسعة.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب محلّي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يبقى إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج إعتبارًا من ١٩٠٠ متر وما فوق، كما يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات، تخف حدّة الأمطار خلل الليل.

الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٤٠ كم/س، تشتّد أحيانًا خاصة شمال البلاد لحدود ٦٥ كم/س.

الانقشاع: جّيد على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥% .

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٦ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٢ ملم زئبق

ساعة : ٠٦:١٣

ساعة غروب الشمس: ١٩:٠٦