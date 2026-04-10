القومي: نرفض الحوار المباشر مع العدو

رفض في بيان، "أي طرح للتفاوض المباشر مع كيان العدو، لما يمثله ذلك من اعتراف سياسي ومعنوي بهذا الكيان الغاصب، في تناقض صارخ مع ، ومع حقيقة هذا الكيان القائمة أساسا على والعدوان والإجرام المنهجي بحق شعوب المنطقة".



وأكد أن "الذهاب إلى أي تفاوض من هذا النوع، في ظل تغييب عناصر القوة الوطنية، ليس سوى رمي للبنان إلى التهلكة، ودفع به نحو الاستسلام أمام مشروع الكبرى الذي لا يزال يشكل التهديد الأخطر للمنطقة بأسرها".



وحذر من أن هذا التفاوض، إن حصل، لن يخدم بنتائجه إلا العدو ومخططاته الرامية إلى تفكيك الداخل اللبناني وضرب وحدته الوطنية.



ودعا الدولة إلى التعقل، وإلى الكف عن الرهانات الخاطئة، والعودة إلى الاعتماد على عناصر القوة الحقيقية في ، وفي مقدمها التي تواصل التصدي للاجتياح بجدارة، مانعة العدو من تحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة.



وختم بيانه مؤكدا أن "حماية البلاد لا تكون بالتنازل ولا بالمساومة ولا بالاستقواء بالخارج، بل بوحدة الموقف الوطني، والتمسك بخيار المقاومة، وبناء دولة قادرة وعادلة تعبر عن وجدان شعبها وتاريخ نضاله وتضحياته".

