لبنان
ماذا يعني اغتيال سكرتير نعيم قاسم؟ تقرير إماراتيّ يشرح
Lebanon 24
10-04-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن اغتيال علي حرشي، السكرتير الخاص بأمين عام "
حزب الله
" الشيخ نعيم
قاسم
، وذلك خلال ضربة إسرائيلية استهدفت
بيروت
، الأربعاء.
الضربة التي أدت إلى اغتيال حرشي جاءت ضمن سلسلة هجمات غير مسبوقة شنتها
إسرائيل
ضد
لبنان
، وسلطت الضوء على أسماء من الدائرة الضيقة في "حزب الله"، من بينهم حرشي.
مع هذا، فقد طُرحت تساؤلات حول دلالات اغتيال حرشي، وسط مؤشرات على تصعيد يستهدف الدائرة المقربة من "الحزب"، خاصة قصف مقر اجتماع عملياتي ضمَّ عدداً من القيادات.
ويرى خبراء أن التصعيد
الإسرائيلي
حمل رسائل عديدة لكن نعيم قاسم ليس أبرزها، لا سيما أن الاختراقات كثيرة ضمن دائرة "حزب الله"، مُشيرين إلى أنَّ قيادات الحزب تحت المجهر الإسرائيلي، وأن الاغتيالات مستمرة حتى
القضاء
عليهم.
وفي السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، سعيد القزح إن الوصول إلى سكرتير وابن شقيق أمين عام حزب الله، علي حرشي، ليس أمراً جديداً، مشيراً إلى أن عناصر حزب الله مخترقون، ويخضعون لمراقبة إسرائيلية تكنولوجية وبشرية مكثفة.
وأضاف القزح لـ"إرم نيوز" أن علي حرشي لا يمتلك دوراً فعالاً داخل منظومة حزب الله، ولا يشكل هدفاً ذا أهمية كبيرة يستدعي تدمير مبانٍ عديدة لاغتياله، لافتاً إلى أن استهدافه كان يمكن أن يتم بوسائل أبسط سواء داخل سيارته أو أثناء تنقله.
وأوضح القزح أن
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس سبق أن هدد قاسم، وأن القصف الذي استهدف بيروت أخيرًا طال موقعاً قيل إنه مقر احتياطي يعود لقاسم، لم يكن يتواجد فيه.
وأشار إلى أن مسألة اغتيال
الأمين العام
للحزب من عدمه لا تمثل فارقاً جوهرياً، مُعتبراً أنَّ القيادة الفعلية للحزب بيد
الحرس الثوري
الإيراني
، فيما يقتصر دور نعيم قاسم على التأثير المعنوي فقط، ما يعني أن اغتياله لن يغير من المعادلة بشكل كبير.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماذا يعني اغتيال خامنئي؟ صحيفة إسرائيلية تتوقع نتائج ذلك
Lebanon 24
ماذا يعني اغتيال خامنئي؟ صحيفة إسرائيلية تتوقع نتائج ذلك
10/04/2026 21:12:26
10/04/2026 21:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: أحد أهداف عملية الاغتيال ابن أخ نعيم قاسم
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: أحد أهداف عملية الاغتيال ابن أخ نعيم قاسم
10/04/2026 21:12:26
10/04/2026 21:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نعيم قاسم... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ؟
10/04/2026 21:12:26
10/04/2026 21:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
Lebanon 24
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
14:06 | 2026-04-10
10/04/2026 02:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
Lebanon 24
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
13:51 | 2026-04-10
10/04/2026 01:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
13:16 | 2026-04-10
10/04/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
Lebanon 24
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
13:00 | 2026-04-10
10/04/2026 01:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل خريش وميناسيان ومهنئين بالفصح
Lebanon 24
الراعي استقبل خريش وميناسيان ومهنئين بالفصح
12:51 | 2026-04-10
10/04/2026 12:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:37 | 2026-04-10
10/04/2026 10:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
11:46 | 2026-04-10
10/04/2026 11:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:06 | 2026-04-10
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
13:51 | 2026-04-10
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
13:16 | 2026-04-10
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
13:00 | 2026-04-10
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
12:51 | 2026-04-10
الراعي استقبل خريش وميناسيان ومهنئين بالفصح
12:34 | 2026-04-10
الجميل بعد لقائه سلام: أي مفاوضات بغياب الدولة اللبنانية لا تعنينا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
10/04/2026 21:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 21:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 21:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
