آخر خبر عن لبنان.. اجتماع مرتقب لمناقشة وإعلان "وقف إطلاق النار"

قال مسؤول لبناني كبير لوكالة " " اليوم ‌الجمعة إن يعتزم المشاركة في اجتماع خلال الأسبوع المقبل في ⁠واشنطن مع ممثلين عن وإسرائيل لمناقشة وإعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن موعد المحادثات لم يحدد بعد.



وأوضح ‌المسؤول ⁠أن لبنان يرى أن وقف إطلاق النار شرط أساسي لإجراء ⁠المزيد من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق ⁠أوسع نطاقاً مع ، وفق ما ذكرت "رويترز".