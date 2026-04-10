رجّي يتلقى اتصالاً من نظيره القطري بحث التطورات وملف المفاوضات
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور
محمد بن
عبد العزيز بن صالح الخليفي، في مستجدات الأوضاع
اللبنانية
والتطورات الإقليمية المتسارعة، بالإضافة إلى آفاق اتفاق وقف إطلاق النار ومسار المفاوضات الأميركية–
الإيرانية
.
وخلال الاتصال، جدد الوزير القطري تأكيد موقف بلاده الداعم والثابت للبنان، معرباً عن استنكار قطر ورفضها للاعتداءات
الإسرائيلية
المستمرة واستهداف المدنيين. كما كشف عن وصول طائرة مساعدات طبية قطرية إلى
بيروت
اليوم، في إطار استمرار الدعم القطري للشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.
بدوره، ثمن الوزير رجّي المبادرة الإنسانية القطرية، مؤكداً أن
لبنان
يتطلع إلى مؤازرة الدول الصديقة لوقف التصعيد، ودعم توجه الدولة نحو بسط سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية.
