رجّي يتلقى اتصالاً من نظيره القطري بحث التطورات وملف المفاوضات

بحث والمغتربين يوسف رجّي، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور عبد العزيز بن صالح الخليفي، في مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية المتسارعة، بالإضافة إلى آفاق اتفاق وقف إطلاق النار ومسار المفاوضات الأميركية–



وخلال الاتصال، جدد الوزير القطري تأكيد موقف بلاده الداعم والثابت للبنان، معرباً عن استنكار قطر ورفضها للاعتداءات المستمرة واستهداف المدنيين. كما كشف عن وصول طائرة مساعدات طبية قطرية إلى اليوم، في إطار استمرار الدعم القطري للشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.



بدوره، ثمن الوزير رجّي المبادرة الإنسانية القطرية، مؤكداً أن يتطلع إلى مؤازرة الدول الصديقة لوقف التصعيد، ودعم توجه الدولة نحو بسط سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية.

