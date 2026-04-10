لبنان

بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـ"حزب الله" في الجنوب

Lebanon 24
10-04-2026 | 06:02
بالفيديو... الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف خلية لـحزب الله في الجنوب
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابه على منصة "إكس": "مشاهد من جنوب لبنان: سلاح الجو وقوات الفرقة 91 يقضون على خلية لحزب الله". 

أضافت: "قوات الفرقة قضت حتى الآن مئات من عناصر حزب الله". 

تابعت: "أول أمس (الأربعاء)، رصدت قوات فريق القتال التابع للواء 769 خلية من العناصر قرب القوات العاملة في المنطقة. وقد تم رصد أحد المخربين مختبئًا بين الشجيرات. فور التعرف عليه، تم تصفية بواسطة سلاح الجو، بتوجيه من قوات الفرقة.  وخلال عملية التصفية، تم رصد واستهداف مركبة كانت تفرّ من المكان وعلى متنها باقي أفراد الخلية".

ختمت: "يواصل سلاح الجو تقديم الإسناد لقوات الفرقة في نشاطها البري، وهاجم بتوجيهها مخزنًا لوسائل قتالية وبنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله.خلال الأسبوع الأخير فقط - تم تصفية أكثر من 40 مخربًا وتدمير أكثر من 50 بنية تحتية بتوجيه من الفرقة". 

