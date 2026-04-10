طلب عاجل من قوى الأمن لذوي المفقودين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان!

طلب عاجل من قوى الأمن لذوي المفقودين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان!
صـدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّ- البلاغ التّالي:

في إطار مساعدة أهالي المفقودين جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتسهيل عمليّة التعرّف إلى الضحايا المفقودين مجهولي الهويّة أو الأشلاء.

تدعو المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ذوي المفقودين إلى الحضور يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 بعد الظهر، إلى أحد مكاتب الحوادث التابعة لوحدة الشرطة القضائيّة في المحافظات، وذلك لإعطاء العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، بما يساهم في التعرّف إلى الضحايا أو الأشلاء.

يرجى من الشخص المعني بالحضور اصطحاب أحد المستندات الثبوتية (جواز سفر، إخراج قيد عائلي، بطاقة هوية). كما يُفضَّل حضور شخصين من الأصول أو الفروع (الأب، الأم، الأولاد)، وفي حال تعذّر ذلك، يمكن أن يكونا من الإخوة أو الأخوات.

 وذلك وفقاً لما يلي:

- مكتب الحوادث المركزي: بيروت- كورنيش المزرعة- ثكنة اميل الحلو – جناح ابو شاهين – طابق ثاني
- مكتب الحوادث في بعبدا: عاريا – مجمع عاريا – الطابق الثاني
- مجموعة جونية: سنتر البستاني – مقابل سراي جونية – الطابق الثالث
- مكتب الحوادث في زحلة: زحلة – بجانب قصر عدل زحلة
- مجموعة بعلبك: بعلبك – المبنى النموذجي لفصيلة بعلبك – الطابق الارضي
- مكتب الحوادث في صيدا: حارة صيدا – مجمع تلة مار الياس – الطابق الارضي
- مجموعة النبطية: النبطية – مجمع كفرجوز – الطابق الخامس
- مكتب الحوادث في طرابلس: طرابلس – ساحة التل – مبنى فارس – الطابق الثاني
