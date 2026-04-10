بسبب الحرب على لبنان.. الجامعة اللبنانية تنعى مدير معهد العلوم الاجتماعية

نعت رئاسة ومعها معهد العلوم الاجتماعية، العلوم الاجتماعية (الفرع الأول) الدكتور ، الذي ارتقى شهيداً نتيجة العدوان المستمر على .



وعدّد البيان مناقب الراحل، واصفاً إياه بالقيمة العلمية والأخلاقية الرفيعة، حيث ترك بصمة مميزة كأستاذ في علوم الاقتصاد والتنمية وكمرشد تربوي، فضلاً عن رئاسته لقسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المعهد لسنوات طويلة، أشرف خلالها وناقش عشرات الأبحاث والرسائل العلمية.



وإذ تقدمت الجامعة وأسرة المعهد من ذوي الشهيد وزملائه وطلابه بخالص العزاء، شددت في بيانها على أن صمود وإرادة الأسرة التعليمية سيبقى أقوى من كل التحديات.

