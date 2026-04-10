قبلان: السلطة التي تتعارض مع سلاح المقاومة تسقط شرعيتها

وجه المفتي رسالة الجمعة، أكد فيها أن الوطن هو "أكبر أمانات الله"، مما يفرض على السلطة أن تكون بمستوى هذه المسؤولية، محذراً من السلطة التي "تخون الأمانة الوطنية أو تكاد".



واعتبر قبلان أن يعيش "حرباً مصيرية تربحها بكل قوة وثبات"، في حين اتهم السلطة السياسية بالتخلي عن جبهاتها السيادية في الجنوب والضاحية والبقاع، واصفاً إياها بأنها "سلطة مهزومة بالعقل الوطني" وتعيش عقدة التبعية لواشنطن وفشل الرهان على تجريد لبنان من قوته السيادية.



وقال المفتي قبلان: "إن السلطة التي تفاوض وتتخلى عن الوظيفة القتالية المقاوِمة، وتمنع من القيام بوظيفته القتالية الحدودية، تخون لبنان"، مؤكداً رفضه لأي "صفقة خيانة" تنال من سيادته. وشدد على أن السلطة التي تتعارض مع سلاح المقاومة "تسقط شرعيتها"، إذ لا شرعية فوق شرعية الدفاع عن لبنان المتمثلة في "المقاومة والجيش والشعب".



كما رأى أن بسط سلطة الدولة يبدأ من الحدود الجنوبية وليس من "غرف الليل"، محذراً من "17 أيار جديد" أو زج الدولة في مشروع يؤدي لكارثة وطنية عبر "الاتصالات المشبوهة". وأشار إلى أن الحرب انتهت بخسارة ونتنياهو، معتبراً أن مكانة أميركا تتراجع بسبب فشلها في هذه الحرب، وأن المفاوضات ستعكس طبيعة الميدان الجديد.



وختم قبلان بدعوة اللبنانيين للتلاقي والتضامن بدلاً من التوسل بواشنطن للنيل من المقاومة، محذراً الشعب اللبناني من "لعبة حرق لبنان" التي ينتهجها البعض في السلطة بسبب انزعاجهم من انتصارات المقاومة وثباتها الأسطوري.

Advertisement