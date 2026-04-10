تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: السلطة التي تتعارض مع سلاح المقاومة تسقط شرعيتها

Lebanon 24
10-04-2026 | 07:31
A-
A+
قبلان: السلطة التي تتعارض مع سلاح المقاومة تسقط شرعيتها
قبلان: السلطة التي تتعارض مع سلاح المقاومة تسقط شرعيتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة الجمعة، أكد فيها أن الوطن هو "أكبر أمانات الله"، مما يفرض على السلطة أن تكون بمستوى هذه المسؤولية، محذراً من السلطة التي "تخون الأمانة الوطنية أو تكاد".

واعتبر قبلان أن لبنان يعيش "حرباً مصيرية تربحها المقاومة بكل قوة وثبات"، في حين اتهم السلطة السياسية بالتخلي عن جبهاتها السيادية في الجنوب والضاحية والبقاع، واصفاً إياها بأنها "سلطة مهزومة بالعقل الوطني" وتعيش عقدة التبعية لواشنطن وفشل الرهان على تجريد لبنان من قوته السيادية.

وقال المفتي قبلان: "إن السلطة التي تفاوض إسرائيل وتتخلى عن الوظيفة القتالية المقاوِمة، وتمنع الجيش اللبناني من القيام بوظيفته القتالية الحدودية، تخون لبنان"، مؤكداً رفضه لأي "صفقة خيانة" تنال من سيادته. وشدد على أن السلطة التي تتعارض مع سلاح المقاومة "تسقط شرعيتها"، إذ لا شرعية فوق شرعية الدفاع عن لبنان المتمثلة في "المقاومة والجيش والشعب".

كما رأى أن بسط سلطة الدولة يبدأ من الحدود الجنوبية وليس من "غرف الليل"، محذراً من "17 أيار جديد" أو زج الدولة في مشروع يؤدي لكارثة وطنية عبر "الاتصالات المشبوهة". وأشار إلى أن الحرب انتهت بخسارة ترامب ونتنياهو، معتبراً أن مكانة أميركا تتراجع بسبب فشلها في هذه الحرب، وأن المفاوضات القادمة ستعكس طبيعة الميدان الجديد.

وختم قبلان بدعوة اللبنانيين للتلاقي والتضامن بدلاً من التوسل بواشنطن للنيل من المقاومة، محذراً الشعب اللبناني من "لعبة حرق لبنان" التي ينتهجها البعض في السلطة بسبب انزعاجهم من انتصارات المقاومة وثباتها الأسطوري.
مواضيع ذات صلة
قبلان: حذار من الإصرار على مواقف تحرق البلد أو تمس شرعية المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 15:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحتلال الاسرائيلي للقرى الحدودية يمنح المقاومة شرعيتها
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 15:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب للسلطة: المقاومة "ورقة قوتكم" فبأي منطق تسلّمون سلاحها؟
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 15:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: معاداة المقاومة والعمل ضدها معاداة للبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 15:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الجيش اللبناني

أحمد قبلان

الشيخ أحمد

المقاومة

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-04-10
Lebanon24
08:36 | 2026-04-10
Lebanon24
08:26 | 2026-04-10
Lebanon24
08:17 | 2026-04-10
Lebanon24
08:15 | 2026-04-10
Lebanon24
08:11 | 2026-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24