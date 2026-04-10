أسامة سعد عرض مع قنصل لبنان في جدة تعزيز التواصل بين المغتربين ووطنهم

استقبل النائب الدكتور أسامة سعد، للتنظيم الشعبي ، في منزله، القنصل العام للجمهورية في جدة محمد علي وفيق الجردلي، بحضور سعد طلال أرقدان وعضو الأمانة العامة معروف سعد.



بحث اللقاء الأوضاع العامة في والتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار الداخلي لمواجهة الأزمات المعيشية. كما تناول المجتمعون أوضاع اللبنانيين في ، مشددين على أهمية رعاية مصالحهم وتعزيز تواصلهم مع وطنهم، نظراً للدور المحوري للجاليات في دعم الاقتصاد الوطني وصمود لبنان.



وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع سياسات تضمن الاستفادة من طاقات الاغتراب اللبناني، وتفعيل دور المؤسسات الرسمية في متابعة قضايا المنتشرين، بما يخدم حضور لبنان العربي والدولي.

