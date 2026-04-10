حقائق جديدة عن لحظة قصف القاسمية.. هذا ما فعله الجيش

قالت مصادر عسكريّة لـإنَّ الجيش لم يترُك جسر بتاتاً حينما تلقى إنذاراً إسرائيلياً بقصفه مساء الأربعاء الماضي.وذكرت المصادر أنَّ الجيش أخلى من العسكريين كما أعلنت القيادة، لكن الأمر لم يعنِ الإنسحاب، إذ بقيت العناصر قرب الجسر لكنها ابتعدت مسافة قصيرة عنه والسبب هو محاولة مواطنين إثر ذلك الاقتراب من المنطقة للمرور وسط مخاطر كبيرة.وأوضحت المصادر أنّ الجيش عاد فوراً إلى نقطته عند الجسر لكي يضمن عدم مرور المواطنين وتعريضهم للخطر، في حين أن وجود العناصر العسكرية هناك دفع بالسكان للعودة إلى محيط المنطقة نظراً لتمركز الجيش المستمر هناك.