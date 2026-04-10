ما حقيقة الإخلاءات في مستشفيات الضاحية الجنوبية؟

صدر عن بيان أكّد أنّه لم يحصل أي إخلاء في الساعات الاخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا تزال مستشفيات الرسول الأعظم والسانت تيريز والSTMC مواظبة على تقديم الخدمات الطبية والصحية بشكل متواصل، وكذلك بالنسبة إلى مستشفيي والزهراء .



أضاف البيان أنّ الوزارة أجرت الاتصالات اللازمة مع والصليب الأحمر الدولي للمطالبة لعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، وقد تلقت الوزارة تطمينات دولية في هذا المجال.

