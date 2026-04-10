رجي يتبلغ من نظيره النروجي دعم بلاده لقرار الحكومة نزع سلاح "حزب الله"

أجرى والمغتربين يوسف رجي اتصالاً بوزير خارجية ماكسيم بريفو، استعرضا خلاله التطورات الأخيرة في . وأكد الوزير البلجيكي دعم بلاده الكامل للسلطات ، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما أعرب رجي عن شكره لبلجيكا على موقفها الثابت والداعم.



وفي سياق متصل، تلقى رجي رسالة من نظيره النروجي إسبن بارث إيدي، عبّر فيها عن تضامنه مع لبنان وشعبه بوجه الاعتداءات الأخيرة، معتبراً أن الخسائر في صفوف المدنيين غير مقبولة. وجدد الوزير النروجي دعم بلاده لقرار القاضي بنزع سلاح " " والسعي وراء حل شامل للأزمة.

