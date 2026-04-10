لبنان
رجي يتبلغ من نظيره النروجي دعم بلاده لقرار الحكومة نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
10-04-2026
|
08:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي اتصالاً بوزير خارجية
بلجيكا
ماكسيم بريفو، استعرضا خلاله التطورات الأخيرة في
لبنان
. وأكد الوزير البلجيكي دعم بلاده الكامل للسلطات
اللبنانية
، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما أعرب رجي عن شكره لبلجيكا على موقفها الثابت والداعم.
وفي سياق متصل، تلقى رجي رسالة من نظيره النروجي إسبن بارث إيدي، عبّر فيها عن تضامنه مع لبنان وشعبه بوجه الاعتداءات
الإسرائيلية
الأخيرة، معتبراً أن الخسائر في صفوف المدنيين غير مقبولة. وجدد الوزير النروجي دعم بلاده لقرار
الحكومة اللبنانية
القاضي بنزع سلاح "
حزب الله
" والسعي وراء حل
دبلوماسي
شامل للأزمة.
