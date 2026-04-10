الجيش الإسرائيلي: استهداف مجمّع مدرسي بعد رصد إطلاق صواريخ (فييو)

كتب المتحدث باسم الجيش السابق عبر منصة "إكس": مشاهد خطيرة للغاية من : عناصر أطلقوا قذائف صاروخية نحو شمال وأخفوا منصة الإطلاق داخل مدرسة!!



رصد جيش الدفاع قبل قليل قيام حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية من داخل مجمّع مدرسة في منطقة قرية طير زبنا في جنوب .



في المشهد الذي ينشره جيش الدفاع يمكن رؤية بصمة الحرارة الخاصة بمنصة الإطلاق بشكل واضح وكذلك نقلها في الوقت الحقيقي إلى داخل ساحة المدرسة حيث يعد ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.



عقب عملية الرصد أغار الجيش الإسرائيلي على المجمع بهدف إزالة التهديد عن .



ينظر الجيش الإسرائيلي بخطورة بالغة إلى الاستخدام الساخر الذي يقوم به حزب الله البنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية وسيواصل العمل ضد كل بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وفقًا للقانون الدولي، من أجل حماية دولة إسرائيل".

— (@AvichayAdraee) April 10, 2026