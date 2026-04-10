الجيش الإسرائيلي: استهداف مجمّع مدرسي بعد رصد إطلاق صواريخ (فييو)

#عاجل مشاهد خطيرة للغاية من جنوب لبنان: إرهابيو حزب الله أطلقوا قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل وأخفوا منصة الإطلاق داخل مدرسة!!
🔸رصد جيش الدفاع قبل قليل قيام حزب الله الإرهابي بإطلاق قذائف صاروخية من داخل مجمّع مدرسة في منطقة قرية طير زبنا في جنوب لبنان.
🔸في المشهد الذي ينشره…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 10, 2026
