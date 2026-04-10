أميركا وإيران معاً.. ما الذي دفع نتنياهو إلى فتح مسار التفاوض مع لبنان؟

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التحضير لبدء محادثات مباشرة مع في أقرب وقت ممكن، جاء بعد مؤشرات على احتمال تراجع عن مسار التفاوض، على خلفية استمرار العمليات داخل الأراضي ، إضافة إلى ضغوط أميركية ودولية متزايدة. وبحسب مصدر إسرائيلي نقلته الصحيفة، فإن هذا التوجه لا يعني وقف العمليات العسكرية في لبنان، بل يهدف فقط إلى تقليص حدّتها مؤقتًا، بما يتيح هامشًا أوسع لتحريك المسار الدبلوماسي. ورغم أن نتنياهو لم يقدّم توضيحًا مباشرًا، إلا أن تصريحاته بدت، وفق التقرير، وكأنها تشمل في آنٍ واحد المفاوضات مع لبنان وكذلك المحادثات الجارية بين وإيران.

وتشير تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أن البيت الأبيض يمارس ضغوطًا على للحد من هجماتها؛ إذ قال إن الإسرائيليين عرضوا بالفعل "التحلّي بضبط النفس قليلًا" في لبنان، لضمان نجاح المفاوضات مع إيران وعدم تقويضها.في المقابل، يرى بعض الإسرائيليين أن مسار إنهاء الحرب مع كان من المفترض أن يتزامن مع مسار إنهاء الحرب مع إيران، إلَّا أن خيار بدء محادثات مباشرة مع لبنان خلال الأسابيع الأولى من الحرب تراجع لعدة أسباب، أبرزها غياب الاهتمام الأميركي.ومع افتراض بدء المحادثات في إسلام آباد رغم استمرار الهجمات في لبنان، فمن المتوقع أن تركز المناقشات على عدد من الرئيسية، من بينها البرنامج النووي ، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب مسألة رفع العقوبات، وضمانات بعدم قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بشن هجمات جديدة على إيران.وتتمثل أبرز المطالب في الحصول على أمريكي بعدم شن أي عدوان جديد، ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، واستمرار سيطرتها على مضيق هرمز، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ورفع جميع العقوبات، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من .وبحسب تقرير الصحيفة الاسرائيلية، فإن الفجوة بين الطرفين ما تزال كبيرة، رغم تأكيدات ترامب بوجود تقدم؛ إذ أشار أحد المصادر المشاركة في المحادثات إلى أن إيران لن تجد صعوبة في التعهد بعدم دعم وكلائها؛ لأنها لم تعترف بذلك أصلًا.من جهته، قال الباحث داني سيترينوفيتش، من معهد دراسات الأمن القومي، إنه "لا توجد وسيلة تقنية فعالة لفرض قيود على مدى الصواريخ الإيرانية حتى لو وافقت طهران على ذلك، وهو أمر لا يرى أي احتمال لحدوثه".وأضاف أن "أقصى ما قد توافق عليه إيران فيما يتعلق بحلفائها هو مطالبتهم بإنهاء القتال، دون التزام فعلي بوقف الدعم".وفي الوقت ذاته، تشير تصريحات ترامب إلى أنه لا يعارض رفع العقوبات عن إيران، أو حتى السماح لها بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يشكل خرقًا للقانون الدولي الذي يعتبر المضيق ممرًّا مائيًّا دوليًّا، وقد يثير معارضة واسعة في المنطقة.ورغم أنه من غير المرجح أن تقبل الولايات المتحدة المطالب الإيرانية الأكثر تشددًا، مثل التعويضات أو انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، فإن هذه المطالب لا تُعد أولوية قصوى بالنسبة لطهران، بل تُستخدم كورقة تفاوض يمكن التنازل عنها.وحذر مراقبون من أن طهران ما تزال متمسكة بخطوطها الحمراء كما حددتها قبل الحرب؛ ما يجعل نجاح هذه المحادثات على المحكّ، خصوصًا أن واشنطن لن تكون مستعدة لقبول تلك الشروط. (آرم نيوز)