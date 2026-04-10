لبنان
أبو فاعور ينقل تضامن وليد وتيمور جنبلاط مع أهالي حاصبيا ومرجعيون والعرقوب
Lebanon 24
10-04-2026
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى عضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
وائل أبو فاعور
سلسلة اتصالات شملت رؤساء بلديات وأهالي قرى في حاصبيا ومرجعيون والعرقوب، في ظل الاعتداءات
الإسرائيلية
المستمرة، ناقلاً تضامن الرئيس السابق للحزب التقدمي
الاشتراكي
وليد جنبلاط
ورئيس الحزب النائب تيمور
جنبلاط
، واستنكارهما لجرائم الحرب المرتكبة بحق هذه القرى.
وشملت اتصالات أبو فاعور رئيس بلدية إبل السقي
جورج
رحال، وعددًا من أبناء البلدة المتضررين، إضافة إلى رؤساء بلديات الماري، الفرديس، وراشيا الفخار، محيياً صمودهم وصمود أبناء الخيام وسائر القرى في وجه العدوان.
كما تواصل مع
رئيس اتحاد
بلديات العرقوب ورئيس بلدية كفرشوبا، ورؤساء بلديات الهبارية وكفرحمام،
مرجعيون
، القليعة، بلاط، دبين وشبعا، حيث قدّم التعازي بشهداء شبعا الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية على
صيدا
، مؤكداً دعم الحزب لصمود الأهالي.
وفي سياق متصل، وبتوجيهات من النائب تيمور جنبلاط، تتابع وكالة داخلية حاصبيا-مرجعيون مع مؤسسة "الفرح الاجتماعية" تعزيز صمود القرى على المستويات الصحية والاجتماعية بالتنسيق مع البلديات والجهات المختصة.
مواضيع ذات صلة
وليد جنبلاط: القرارات أتت من الخارج وتحديدا من ايران ونؤيد قرارات الحكومة وندعو للتضامن والتكافل مع الجيش وقائده
Lebanon 24
وليد جنبلاط: القرارات أتت من الخارج وتحديدا من ايران ونؤيد قرارات الحكومة وندعو للتضامن والتكافل مع الجيش وقائده
10/04/2026 21:17:42
10/04/2026 21:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد جنبلاط: التضامن والصبر والحوار الدائم مع كل شركائنا في الوطن والتمسّك بـاتفاق الطائف ولبنان الكبير ونشكر ماكرون ولا لحروب الاخرين على أرضنا
Lebanon 24
وليد جنبلاط: التضامن والصبر والحوار الدائم مع كل شركائنا في الوطن والتمسّك بـاتفاق الطائف ولبنان الكبير ونشكر ماكرون ولا لحروب الاخرين على أرضنا
10/04/2026 21:17:42
10/04/2026 21:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات خلال اتصال مع رئيس البلاد
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات خلال اتصال مع رئيس البلاد
10/04/2026 21:17:42
10/04/2026 21:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري يلتقي وليد جنبلاط في بيت الوسط (الجديد)
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري يلتقي وليد جنبلاط في بيت الوسط (الجديد)
10/04/2026 21:17:42
10/04/2026 21:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
Lebanon 24
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
14:06 | 2026-04-10
10/04/2026 02:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
Lebanon 24
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
13:51 | 2026-04-10
10/04/2026 01:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يوجّه بتغيير سياسة الهجمات على لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يوجّه بتغيير سياسة الهجمات على لبنان
13:28 | 2026-04-10
10/04/2026 01:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
13:16 | 2026-04-10
10/04/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
Lebanon 24
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
13:00 | 2026-04-10
10/04/2026 01:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:37 | 2026-04-10
10/04/2026 10:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
11:46 | 2026-04-10
10/04/2026 11:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:06 | 2026-04-10
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
13:51 | 2026-04-10
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
13:28 | 2026-04-10
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يوجّه بتغيير سياسة الهجمات على لبنان
13:16 | 2026-04-10
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
13:00 | 2026-04-10
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
13:00 | 2026-04-10
ماذا يعني اغتيال سكرتير نعيم قاسم؟ تقرير إماراتيّ يشرح
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
10/04/2026 21:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 21:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 21:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
