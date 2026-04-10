تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبو فاعور ينقل تضامن وليد وتيمور جنبلاط مع أهالي حاصبيا ومرجعيون والعرقوب

Lebanon 24
10-04-2026 | 09:50
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور سلسلة اتصالات شملت رؤساء بلديات وأهالي قرى في حاصبيا ومرجعيون والعرقوب، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ناقلاً تضامن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، واستنكارهما لجرائم الحرب المرتكبة بحق هذه القرى.

وشملت اتصالات أبو فاعور رئيس بلدية إبل السقي جورج رحال، وعددًا من أبناء البلدة المتضررين، إضافة إلى رؤساء بلديات الماري، الفرديس، وراشيا الفخار، محيياً صمودهم وصمود أبناء الخيام وسائر القرى في وجه العدوان.

كما تواصل مع رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية كفرشوبا، ورؤساء بلديات الهبارية وكفرحمام، مرجعيون، القليعة، بلاط، دبين وشبعا، حيث قدّم التعازي بشهداء شبعا الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية على صيدا، مؤكداً دعم الحزب لصمود الأهالي.

وفي سياق متصل، وبتوجيهات من النائب تيمور جنبلاط، تتابع وكالة داخلية حاصبيا-مرجعيون مع مؤسسة "الفرح الاجتماعية" تعزيز صمود القرى على المستويات الصحية والاجتماعية بالتنسيق مع البلديات والجهات المختصة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وائل أبو فاعور

وليد جنبلاط

الإسرائيلية

رئيس اتحاد

الديمقراطي

رئيس الحزب

الإسرائيلي

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:06 | 2026-04-10
Lebanon24
13:51 | 2026-04-10
Lebanon24
13:28 | 2026-04-10
Lebanon24
13:16 | 2026-04-10
Lebanon24
13:00 | 2026-04-10
Lebanon24
13:00 | 2026-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24