أبو فاعور ينقل تضامن وليد وتيمور جنبلاط مع أهالي حاصبيا ومرجعيون والعرقوب

أجرى عضو "اللقاء " النائب سلسلة اتصالات شملت رؤساء بلديات وأهالي قرى في حاصبيا ومرجعيون والعرقوب، في ظل الاعتداءات المستمرة، ناقلاً تضامن الرئيس السابق للحزب التقدمي ورئيس الحزب النائب تيمور ، واستنكارهما لجرائم الحرب المرتكبة بحق هذه القرى.



وشملت اتصالات أبو فاعور رئيس بلدية إبل السقي رحال، وعددًا من أبناء البلدة المتضررين، إضافة إلى رؤساء بلديات الماري، الفرديس، وراشيا الفخار، محيياً صمودهم وصمود أبناء الخيام وسائر القرى في وجه العدوان.



كما تواصل مع بلديات العرقوب ورئيس بلدية كفرشوبا، ورؤساء بلديات الهبارية وكفرحمام، ، القليعة، بلاط، دبين وشبعا، حيث قدّم التعازي بشهداء شبعا الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية على ، مؤكداً دعم الحزب لصمود الأهالي.



وفي سياق متصل، وبتوجيهات من النائب تيمور جنبلاط، تتابع وكالة داخلية حاصبيا-مرجعيون مع مؤسسة "الفرح الاجتماعية" تعزيز صمود القرى على المستويات الصحية والاجتماعية بالتنسيق مع البلديات والجهات المختصة.

