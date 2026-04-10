لبنان

جسر جوي إغاثي.. 100 طن من المساعدات القطرية تصل إلى بيروت

10-04-2026 | 10:07
جسر جوي إغاثي.. 100 طن من المساعدات القطرية تصل إلى بيروت
استقبل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة مساعدات قطرية محملة بنحو 100 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح الوزير ناصر الدين أن هذه الشحنة، التي تضم أدوية ومواد استشفائية طارئة، تأتي استجابةً لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الوزارة لتغطية احتياجات المستشفيات عقب التطورات الدامية في الثامن من نيسان ببيروت وجبل لبنان؛ حيث بلغت الحصيلة غير النهائية أكثر من 300 شهيد و1500 جريح، مع استمرار أعمال البحث عن مفقودين واستهداف مباشر للمسعفين.

وأثنى ناصر الدين على سرعة الاستجابة القطرية، موجهاً الشكر للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمسؤولين القطريين. كما حذر من تفاقم الحاجات الصحية مع استمرار العدوان، مؤكداً أن الوزارة ستباشر توزيع المساعدات والمعدات الجراحية لتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة تداعيات التصعيد المستمر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/04/2026
10/04/2026
10/04/2026
10/04/2026

