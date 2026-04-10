جسر جوي إغاثي.. 100 طن من المساعدات القطرية تصل إلى بيروت

استقبل مطار في طائرة مساعدات قطرية محملة بنحو 100 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، بحضور العامة الدكتور ركان ناصر الدين والسفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.



وأوضح الوزير ناصر الدين أن هذه الشحنة، التي تضم أدوية ومواد استشفائية طارئة، تأتي استجابةً لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الوزارة لتغطية احتياجات المستشفيات عقب التطورات الدامية في الثامن من نيسان ببيروت وجبل ؛ حيث بلغت الحصيلة غير النهائية أكثر من 300 و1500 جريح، مع استمرار أعمال البحث عن مفقودين واستهداف مباشر للمسعفين.



وأثنى ناصر الدين على سرعة الاستجابة القطرية، موجهاً الشكر للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمسؤولين القطريين. كما حذر من تفاقم الحاجات الصحية مع استمرار العدوان، مؤكداً أن الوزارة ستباشر توزيع المساعدات والمعدات الجراحية لتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة تداعيات التصعيد المستمر.

