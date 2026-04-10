في هذه المنطقة... اقتحام ثانوية رسمية وسرقة 9 قوارير غاز!

أقدم مجهولون فجر اليوم على اقتحام ثانوية بقرزلا الرسمية، حيث عمدوا إلى بعثرة محتويات الصفوف وتخريب مكاتب الإدارة، إضافة إلى خلع البوابة الرئيسية، ما تسبب بخسائر مادية ملحوظة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



كما قام الفاعلون بسرقة 9 قوارير غاز، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وقد فُتح تحقيق في الحادثة لكشف هوية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

