|
لبنان
عون بعد استشهاد عناصر امن الدولة: استهداف مؤسسات الدولة لن يثني لبنان عن التمسك بحقه
Lebanon 24
10-04-2026
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجرى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
اتصالاً هاتفياً بالمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس وقدم له التعازي باستشهاد ١٢ عنصراً من أمن الدولة سقطوا نتيجة قصف اسرائيل سرايا النبطية.
وقال الرئيس
عون إن هؤلاء
الشهداء
انضموا إلى رفاق لهم في الجيش والمؤسسات الأمنية الاخرى سبقوهم في الشهادة، أسوة بمئات اللبنانيين الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن.
وفيما دان
الرئيس عون
استمرار الاعتداءات، اعتبر أن استهداف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لن يثني
لبنان
عن التمسك بحقه في حماية أرضه وصون سيادته، داعياً
المجتمع الدولي
مجدداً إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات
الإسرائيلية
المتكررة.
وقدم رئيس الجمهورية تعازيه الى عائلات الشهداء، ال١٢ منوهاً بتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ومؤكداً أن دماءهم لن تذهب سدى
