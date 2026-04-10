عون بعد استشهاد عناصر امن الدولة: استهداف مؤسسات الدولة لن يثني لبنان عن التمسك بحقه

‏اجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بالمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس وقدم له التعازي باستشهاد ١٢ عنصراً من أمن الدولة سقطوا نتيجة قصف اسرائيل سرايا النبطية.



عون إن هؤلاء انضموا إلى رفاق لهم في الجيش والمؤسسات الأمنية الاخرى سبقوهم في الشهادة، أسوة بمئات اللبنانيين الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن.



وفيما دان استمرار الاعتداءات، اعتبر أن استهداف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لن يثني عن التمسك بحقه في حماية أرضه وصون سيادته، داعياً مجدداً إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة.



وقدم رئيس الجمهورية تعازيه الى عائلات الشهداء، ال١٢ منوهاً بتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ومؤكداً أن دماءهم لن تذهب سدى

