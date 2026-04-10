حملة ميدانية في صور لازالة آثار العدوان الإسرائيلي

نفذت فرق الدفاع المدني في ، حملة ميدانية في صور، بإشراف رئيس البلدية وبالتعاون مع البلدية وشركة مراد، وشملت الحملة المهام الآتية:





- مساندة فنيي في زرع أعمدة الإنارة وصيانة الشبكة الكهربائية المتضررة.





- قيام مسعفي ومتطوعي الدفاع المدني في الاسلامية بإزالة الركام وتنظيف الطرقات من مخلفات الأضرار بإستخدام الآليات الهندسية الكبيرة وذلك بالتعاون مع بلدية صور.





- تأمين المسارات ورفع العوائق لضمان سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.





وتأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة خطوات تهدف إلى إزالة آثار الدمار وتعزيز صمود المدينة وأهلها من خلال العمل التطوعي.

Advertisement