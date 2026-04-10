"جريمة جديدة".. سياسيون ورجال دين يستنكرون استهداف عناصر "أمن الدولة"

تقدّم سياسيون ورجال دين بالتعازي إلى لـ"أمن الدولة"، عقب الاستهداف الأخير الذي طال سراي النبطية وأسفر عن استشهاد 13 عنصراً من المديرية.

وكتب وزير العدل عادل نصار عبر منصة "آكس" قائلاً: "أتقدم بأحرّ التعازي من مؤسسة أمن الدولة ومن اللبنانيين عموماً، ونترحم على شهداء الوطن، وأشجب بشدة العدوان و جرائم الحرب المرتكبة بحق . الحرب شرٌّ مطلق".



وتقدم الوزير السابق جورج كلاس من المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس ومن قيادة الجهاز بـ"عميق التعازي القلبية بإستشهاد كوكبة الأبطال الذين إرتفعوا فداء عن كل لبنان".



وفي بيان له، قال كلاس: "نؤدي تحية إكبار تعظيماً لأرواحهم، رافعين دعاءنا للرب ان يحضنهم برحمته ويلهم اهاليهم الصبر وعمق الايمان. إن جرح أمن الدولة بإستهداف الشهداء الابطال هو جرح لبنان الدامي وهو شهادة عظيمة سنحملها ابداً في قلوبنا ونذكرهم في صلواتنا، رافعين الدعاء والرجاء ليحمي الله جهاز امن الدولة والمؤسسات الامنية ويبارك لبنان. المجد للبنان".

أيضاً، أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالاً هاتفياً بالمدير العام لجهاز امن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس، معزياً بشهداء أمن الدولة، الذين استشهدوا نتيجة الإعتداء الإسرائيلي على السرايا الحكومية في النبطية، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، ومديناً التعرض للقوى العسكرية والأمنية والمواطنين دون وازع من إنسانية وقانون، ومطالباً الدول المؤثرة والمنظمات الدولية، الضغط على اسرائيل لوقف الحرب العدوانية على لبنان ارضاً وشعباً.



بدوره، كتب النائب فريد الخازن عبر منصة "آكس": "استشهاد عناصر جهاز أمن الدولة في النبطية يضع الجميع أمام مسؤولية لا تحتمل التأويل. وقف العدوان فورًا وإلا فلا قيمة للمفاوضات مع اسرائيل. رحم الله الشهداء وألهم أهلهم الصبر".

وأجرى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع إتصالاً بلاوندس معزياً بشهداء أمن الدولة الذين سقطوا اليوم في السرايا الحكومية في النبطية أثناء تأدية مهامهم.

ودانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، "المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مبنى سرايا النبطية الحكومي، وأدّت إلى استشهاد ١٣ عنصراً من المديرية العامة لأمن الدولة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في خدمة المواطنين".





واعتبرت انّ "هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة وللقوانين والأعراف الدولية، ويطال مؤسّسات الدولة والعسكريين والمدنيين على حدّ سواء".





وتقدّم الحزب ب"أحرّ التعازي" من قيادة وعناصر المديرية العامة لأمن الدولة، ومن عائلات الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومجدّدا التأكيد على "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حدٍ لإفلات العدو من العقاب ما يدفعه إلى التمادي بجرائمه ضد الإنسانية".



أيضاً، قال النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على منصة "آكس": "لا كلام يعبّر عن الغضب والاستنكار بعد الاعتداء الاسرائيلي على النبطية واستشهاد عناصر من أمن الدولة بالغارات العنيفة. إجرام اسرائيل المتمادي يجب أن يتوقف بأي ثمن".



من ناحيته، أصدر " " بياناً قال فيه: "مرة جديدة تضيف إسرائيل جريمة جديدة إلى سجل جرائم الحرب والمجازر التي تصر على ارتكابها في حق مدنيين وعسكريين، باستهداف سرايا النبطية وما ترمز إليه من حضورٍ للدولة اللبنانية وأجهزتها".



وأضاف: "إن مجزرة النبطية وسقوط الشهداء الأبرار من عناصر أمن الدولة، هما دافعان جديدان جديد للتضامن بين اللبنانيين وتوحيد الموقف الوطني حول أهداف وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي وتأمين حماية لبنان في شكل دائم".



وختم: "يتقدم الحر من جهاز أمن الدولة وقيادته ومن ذوي الشهداء واللبنانيين بالتعازي الحارة، ويؤكد أن شهادتهم هي عنوان للتمسك بلبنان ودور الدولة والشرعية".



كذلك، إتّصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بالمدير العام لأمن، مُعزّياً "باستشهاد عدد من عناصر الجهاز الذين سقطوا جراء استهداف العدوّ الإسرائيلي سرايا النبطية، في إعتداء جديد طاول مؤسسات الدولة".



وأعرب الخازن عن حزنه "العميق"، منوّهاً ب"تضحيات الشهداء الذين أدّوا واجبهم حتى اللحظة الأخيرة"، ومؤكداً أنّ "دماءهم ستبقى شاهداً على مسيرة طويلة من العطاء في سبيل حماية لبنان".



واستنكر "استمرار الاعتداءات التي تمسّ بأمن البلاد ومؤسساتها"، مُشدّداً على أنّ "هذا النهج لن يبدّل في إرادة اللبنانيين ولا في تمسّكهم بحقهم في الدفاع عن السيادة وتحرير الأرض".



وختم بتقديم التعازي لعائلات الشهداء، متمنّياً الشفاء العاجل للجرحى.

أيضاً، أجرى مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله اتصالًا بلاوندس، مقدّماً له التعازي باستشهاد عدد من عناصر أمن الدولة جراء الغارة التي استهدفت سرايا النبطية اليوم.



ودان المفتي عبدالله العدوان الإسرائيلي الذي يواصل استهداف المؤسسات الرسمية والعسكرية والأمنية اللبنانية، معتبرًا أن "ما جرى يشكّل اعتداءً جديدًا على سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ويؤكد تمادي العدو في استباحة الدم اللبناني من دون أي رادع دولي".



وقال: "بأصدق المشاعر والأسى واللوعة، أتقدّم منكم ومن ذوي الشهداء بأسمى التعازي الحارة لشهداء أمن مذبحة الوطن، داعيًا الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".



وأضاف عبدالله:" إن هذه التضحيات الوطنية تستوجب من اللبنانيين مزيدًا من الوحدة والتكاتف في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن"، مؤكدًا أن "دماء الشهداء يجب أن تكون حافزًا لتعزيز التماسك الوطني في مواجهة العدوان" .

وأجرى النائب شربل مسعد اتصالاً بلاوندس، معزّياً باستشهاد عدد من عناصر المديرية العامة لأمن الدولة جرّاء العدوان الإسرائيلي.

وعبّر مسعد عن تضامنه مع المؤسسة وعائلات الشهداء، مؤكداً أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق اللبنانيين جميعاً في سبيل حماية الوطن وصون مؤسساته".

من ناحيته، كتب النائب إيهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": "مرة أخرى تدفع الشرعية ثمن إثبات وجودها رغم شدة العدوان ووحشيته، لنخسر اليوم 13 شهيداً من أبنائنا من عناصر أمن الدولة، باستهداف سرايا النبطية بما ترمز إليه من حضورٍ للدولة اللبنانية. رحم الله هؤلاء الشباب وعزاؤنا أن دمهم سيروي جذور الأرزة ليبقى اللبناني مرفرفًا في سماء الوطن الغالي".

واتصل النائب عبد الرحمن البزري اتصالًا برئيس جهاز أمن الدولة، معزياً بشهداء الجهاز الذين سقطوا في مجزرة النبطية، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.





وأعرب البزري خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي يطال مختلف المناطق اللبنانية، معتبراً أن "ما جرى يشكل اعتداء صارخا على السيادة الوطنية واستهدافًا مباشرًا للمؤسسات الأمنية والعسكرية"، ومؤكدا "ضرورة تعزيز صمود اللبنانيين وتلاحمهم في مواجهة هذه الاعتداءات".

من ناحيته، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه منصة "آكس": "أيُّ وجعٍ هذا الذي يطرق أبواب 13 عائلة دفعةً واحدة؟ في مرجعيون، استشهد 13 عنصراً من أمن الدولة وهم يؤدّون واجبهم، تاركين خلفهم قلوباً مكسورة وأمهاتٍ وآباءً وأطفالاً ينتظرون من لن يعود. إنّ استهداف رجالٍ يضحّون بحياتهم في سبيل حماية الوطن وأهله هو جريمة لا يمكن السكوت عنها، وعدوانٌ موصوف على الإنسانية قبل أن يكون اعتداءً على الدولة. إنها فاجعة وطن، وجرحٌ في قلب كل لبناني. الرحمة للشهداء، والصبر لعائلاتهم التي تدفع اليوم أثماناً لا تُحتمل".





