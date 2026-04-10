الراعي استقبل خريش وميناسيان ومهنئين بالفصح

استقبل البطريرك ، في الصرح البطريركي في بكركي، للدفاع المدني العميد عماد خريش، الذي هنّأ البطريرك بالعيد، وأطلعه على عمل المديرية وعناصرها والمهمات التي يقومون بها على مختلف الأراضي ، في ظل الأوضاع الراهنة.





أيضاً، استقبل القنصل العام لسفارة مالطا في قبرص فادي رومانوس يرافقه نجله المهندس مارون، في زيارة تهنئة بالفصح المجيد.





بعدها، استقبل البطريرك قائد وحدة الخدمات الاجتماعية في العميد إيلي الأسمر وابنته المحامية ميرا، للتهنئة بالفصح.





كذلك، استقبل الراعي العميد نبيل فرح وعقيلته قائمقام جبيل السابق نجوى سويدان، في زيارة تهنئة بالفصح.





واختتم البطريرك الراعي لقاءاته باستقبال بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسّيان، في زيارة للتهنئة بالفصح المجيد، وكانت المناسبة لعرض الأوضاع الراهنة، إضافة إلى عدد من المواضيع الكنسية، ثم استبقاه إلى مائدة بكركي.

Advertisement