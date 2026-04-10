عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!

في ظلّ الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها ، ومع ارتفاع معدلات البطالة ، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة عبر ، حيث تنتشر صفحات وهمية تدّعي تأمين سمات سفر إلى أو دبي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.تعتمد هذه الصفحات على استدراج الضحايا من خلال عروض مغرية وسريعة، فتطلب مبالغ مالية تصل إلى 800 دولار مقابل “تأمين الفيزا”، وتدّعي امتلاك مكاتب رسمية في مناطق لبنانية مثل لإضفاء نوع من الصدقية. لكن ما إن يتم تحويل المال، حتى يختفي القائمون على هذه الصفحات، ويتوقفون عن الرد على الرسائل والاتصالات، تاركين الضحايا أمام خسارة مالية وأمل مكسور.لذلك، من الضروري توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة. فالحصول على تأشيرة سفر يتم حصراً عبر السفارات أو القنصليات الرسمية، أو من خلال مكاتب سياحية مرخّصة ومعروفة.