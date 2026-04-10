تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-04-2026 | 13:51
A-
A+
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظلّ الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ومع ارتفاع معدلات البطالة ، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر صفحات وهمية تدّعي تأمين سمات سفر إلى أوروبا أو دبي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.

تعتمد هذه الصفحات على استدراج الضحايا من خلال عروض مغرية وسريعة، فتطلب مبالغ مالية تصل إلى 800 دولار مقابل “تأمين الفيزا”، وتدّعي امتلاك مكاتب رسمية في مناطق لبنانية مثل زحلة لإضفاء نوع من الصدقية. لكن ما إن يتم تحويل المال، حتى يختفي القائمون على هذه الصفحات، ويتوقفون عن الرد على الرسائل والاتصالات، تاركين الضحايا أمام خسارة مالية وأمل مكسور.

لذلك، من الضروري توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة. فالحصول على تأشيرة سفر يتم حصراً عبر السفارات أو القنصليات الرسمية، أو من خلال مكاتب سياحية مرخّصة ومعروفة.
 
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

السوشيال ميديا

أوروبا

أمل م

الحص

زحلة

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24