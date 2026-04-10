لبنان
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
Lebanon 24
10-04-2026
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر "
حزب الله
"، اليوم الجمعة، العدوان
الإسرائيلي
الذي استهدف السراي الحكومي في
النبطية
، واصفاً ما حصل هناك بـ"المجزرة".
وفي بيان له، قال "الحزب": "ارتكب العدو الصهيوني اليوم مجزرة كبرى استكمالًا لمجزرته في يوم الأربعاء الأسود، مستهدفًا السراي الحكومي في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد 13 عنصرًا من جهاز
أمن الدولة
، في اعتداء سافر وخطير طاول مؤسسة أمنية رسمية سيادية، مما يؤكد أن هذا العدو يمعن في استباحة كل
لبنان
دولة وشعبًا ومؤسسات، في محاولة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر والدمار ليكسر إرادة الشعب الصامد، وليغطي على فشله الكبير في الميدان".
وتابع: "إن هذا العدوان الإجرامي يضع
الدولة اللبنانية
أمام مسؤوليات جسيمة لا يمكن التنصل منها. ففي الوقت التي تهرع فيه إلى استجداء المفاوضات المباشرة مع العدو تحت النار، مفرّطة بأوراق القوة وما سطره المجاهدون من إنجازات في الميدان، وتحت ذرائع السيادة الشكلية، تُترك السيادة الحقيقية نهبًا لصواريخ العدو وطائراته وجرائمه".
وأكمل: "إزاء كل التنازلات التي قُدّمت وتُقدم للعدو رغم ما ارتكبه من مجازر وقتل ودمار من دون أي ضمانات مقابلة، والعمل ليل نهار وفي ظل العدوان على محاولة سحب الشرعية من
المقاومة
الدفاعية التي هي حق يكفلها
الدستور
والقانون الدولي، يوجّه العدو رسالته بالدم بأن كل شيء مباح أمام عدوانه، وأن كل تنازل يقابله مزيد من الاستباحة والدمار".
وختم: "إننا إذ ندين هذه المجزرة الوحشية، نتقدم بأحر التعازي من عائلات
الشهداء
ومن جهاز أمن الدولة قيادة وضباطًا وعناصر، وندعو السلطة إلى أن تعي خطورة مسار التنازلات مع عدو لا يفقه إلا القوة، وأن تعود إلى موقعها الطبيعي إلى جانب شعبها ومقاومته. فبالوحدة الوطنية والصمود والثبات نتغلب على هذا العدوان، ويخرج لبنان كله منتصرًا بإذن الله".
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يدين إقرار الكنيست "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"
Lebanon 24
"حزب الله" يدين إقرار الكنيست "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"
11/04/2026 04:32:46
11/04/2026 04:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتداء خطير".. "الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل" جنوباً
Lebanon 24
"اعتداء خطير".. "الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل" جنوباً
11/04/2026 04:32:46
11/04/2026 04:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": 10 شهداء في الغارة الّتي استهدفت النبطية خلف السراي
Lebanon 24
"لبنان 24": 10 شهداء في الغارة الّتي استهدفت النبطية خلف السراي
11/04/2026 04:32:46
11/04/2026 04:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية اللبنانية: ندين ضلوع حزب الله بالـ"مخطط الإرهابي" الذي استهدف دولة الإمارات
Lebanon 24
الخارجية اللبنانية: ندين ضلوع حزب الله بالـ"مخطط الإرهابي" الذي استهدف دولة الإمارات
11/04/2026 04:32:46
11/04/2026 04:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
Lebanon 24
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
16:54 | 2026-04-10
10/04/2026 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان… المعلّق على الصليب
Lebanon 24
لبنان… المعلّق على الصليب
16:30 | 2026-04-10
10/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-04-10
10/04/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
16:50 | 2026-04-10
10/04/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
Lebanon 24
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
16:48 | 2026-04-10
10/04/2026 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
Lebanon 24
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
14:58 | 2026-04-10
10/04/2026 02:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:37 | 2026-04-10
10/04/2026 10:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
11:46 | 2026-04-10
10/04/2026 11:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:54 | 2026-04-10
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
16:30 | 2026-04-10
لبنان… المعلّق على الصليب
16:55 | 2026-04-10
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2026-04-10
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
16:48 | 2026-04-10
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
16:37 | 2026-04-10
"زهراء" مفقودة منذ يوم "الأربعاء الأسود".. ونداء من عائلتها
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
11/04/2026 04:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
11/04/2026 04:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
11/04/2026 04:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
