بعد العدوان يوم الاربعاء...ادرعي يتحدث عن حصيلة استهدافات اسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي ، عبر منصة اكس، أن الجيش الاسرائيلي، "قضى في وقت واحد بضربة الأربعاء على حوالى 180 عنصرا من في 3 مناطق لبنانية.

وقال:"إن ضرباتنا استندت إلى معلومات استخباراتية سمحت باستهداف مناطق لبنانية في وقت واحد، وحوالى 100 هدف تعرضت لهجمات متزامنة في 3 مناطق شملت أكثر من 45 مقرا رئيسيا لحزب الله و40 منشأة".

وأضاف: "هاجمنا في 35 منشأة لحزب الله بينها مقر قيادة طوارئ لجهاز المخابرات وآخر لقوة ".

وتابع: "هاجمنا في نحو 40 منشأة بينها مستودعات أسلحة لحزب الله".