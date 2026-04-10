بعد العدوان يوم الاربعاء...ادرعي يتحدث عن حصيلة استهدافات اسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي ادرعي، عبر منصة اكس، أن الجيش الاسرائيلي، "قضى في وقت واحد بضربة الأربعاء على حوالى 180 عنصرا من حزب الله في 3 مناطق لبنانية.
وقال:"إن ضرباتنا استندت إلى معلومات استخباراتية سمحت باستهداف مناطق لبنانية في وقت واحد، وحوالى 100 هدف تعرضت لهجمات متزامنة في 3 مناطق شملت أكثر من 45 مقرا رئيسيا لحزب الله و40 منشأة".
وأضاف: "هاجمنا في بيروت 35 منشأة لحزب الله بينها مقر قيادة طوارئ لجهاز المخابرات وآخر لقوة الرضوان".
وتابع: "هاجمنا في جنوب لبنان نحو 40 منشأة بينها مستودعات أسلحة لحزب الله".
#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف معطيات أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بداية عملية زئير الأسدوالعدّ لا يزال مستمرًا: خلال دقيقة واحدة تم القضاء على ما لا يقل عن 180 عنصراً من حزب الله في ثلاثة مناطق متزامنة
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 10, 2026
