|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

رئيس ألمانيا يتصل بعون: ندين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضدّ لبنان

Lebanon 24
10-04-2026 | 14:39
رئيس ألمانيا يتصل بعون: ندين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضدّ لبنان
رئيس ألمانيا يتصل بعون: ندين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضدّ لبنان photos 0
دان الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير خلال اتصال أجراه مساء اليوم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان، وقدم تعازيه والشعب الألماني بالضحايا الذين سقطوا فيها. 
 
 
وأعرب الرئيس الألماني عن تضامن بلاده مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة واستعدادها للمساهمة في وقف التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الصديق.
 

وشكر الرئيس عون نظيره الألماني على مواقفه الداعمة للبنان، وتداول معه في التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة والسبل الآيلة إلى إعادة الاستقرار إلى دولها .

