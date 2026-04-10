لبنان

توضيح من وزير العمل.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-04-2026 | 13:33
توضيح من وزير العمل.. هذا ما جاء فيه
أوضح المكتب الاعلامي لوزير العمل محمد حيدر، في بيان، "ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عبر بعض الوسائل الإعلامية ومجموعات واتس آب، بشأن تصريح منسوب للوزير خلال جولته على المواقع التي استهدفها العدو الإسرائيلي في بيروت، وتحديدًا في منطقة عين المريسة".



وأكد أن "التصريح الذي أُعيد تداوله مكتوبًا قد تعرض لتحريف كامل في المعنى والمضمون، ما أدى إلى نقل صورة غير دقيقة عما أدلى به فعليًا، لا سيما في ما يتعلق بمسألة موقف "الثنائي الشيعي" من التفاوض مع العدو الإسرائيلي".



وشدد على أن "كلام الوزير ورد بوضوح وبشكل مباشر خلال مقابلات متلفزة على كل من قناتي "lbci" و"الجديد"، حيث يمكن لأي مهتم العودة إلى التسجيلات الصوتية والمرئية المتاحة عبر موقعي القناتين الرسميين، والاستماع إلى التصريح كما صدر حرفيًا دون اجتزاء أو تأويل" .



ولفت إلى أن "الجهة الإعلامية التي قامت بنشر النص المحرف كانت قد سارعت إلى تصحيح الخطأ، وأعادت نشر التصريح بصيغته الدقيقة كما ورد على لسانه، إلا أن النسخة المحرفة استمر تداولها عبر بعض المجموعات على تطبيق واتس آب، ما استدعى إصدار هذا التوضيح".



وختم بالتأكيد على "ضرورة توخي الدقة في نقل التصريحات، والاعتماد على المصادر الأصلية، والتشديد على أن المواقف الرسمية تُؤخذ من سياقها الكامل كما تُعرض في الوسائل الإعلامية الموثوقة، وليس من نصوص مجتزأة أو محرفة يتم تداولها خارج إطارها الصحيح".
