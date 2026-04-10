عدد الشهداء جرّاء العدوان يرتفع.. "الصحة" تنشره

أعلنت ، اليوم الجمعة، أنَّ الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 10 نيسان إرتفعت إلى 1953 شهيدا و6303 جرحى.





وفي تحديث جديد لموجة اعتداءات الأربعاء 8 نيسان فقد ارتفعت الحصيلة إلى 357 شهيدا و1223 جريحا.

وقالت الوزارة إن حصيلة اعتداءات الأربعاء ما زالت غير نهائية نظراً لاستمرار أعمال رفع الانقاض ووجود كمية كبيرة جداً من الاشلاء مما يتطلب وقتاً لإنجاز فحوص وتأكيد هويات الضحايا، قبل تحديد الحصيلة النهائية لضحايا 8 نيسان.

بدورها، أصدرت وحدة في السرايا الحكومية التقرير اليومي للوضع الراهن، وجاء فيه:







- مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 684







- العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 140,447







- العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 36,735







- الأعمال العدائيّة: 6,666







- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):







: 65







الجرحى: 211







- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):







الشهداء: 1,953







الجرحى: 6,303