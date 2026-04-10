لبنان

عاجل جداً من بعبدا.. اتصال لبناني - إسرائيلي تحضيراً لاجتماع الثلاثاء

10-04-2026 | 16:06
صدر مساء اليوم عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
بناء على المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي اجراها الرئيس عون مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، قررت الإدارة الأميركية تكليف وزارة الخارجية الاميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان واسرائيل.
 
 
وتنفيذاً لذلك، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن، تم إتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت بيروت، هو الأول بين لبنان ممثلاً بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة الاميركية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن.
 
 
وتم خلال الاتصال التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الاميركية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي تمهيدي يُجرى اليوم بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في إطار اجتماع تحضيري يسبق لقاء الثلاثاء (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصادر: مسؤولون أميركيون وإسرائيليون ولبنانيون بحثوا في اتصال التحضير للمفاوضات المباشرة
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انذار إسرائيلي عاجل جدا لسكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط!
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انذار اسرائيلي عاجل جدا لهذا الحي في بيروت!
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 04:34:32 Lebanon 24 Lebanon 24

