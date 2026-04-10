لبنان
عاجل جداً من بعبدا.. اتصال لبناني - إسرائيلي تحضيراً لاجتماع الثلاثاء
Lebanon 24
10-04-2026
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر مساء اليوم عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
بناء على المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع
إسرائيل
، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي اجراها
الرئيس عون
مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على
لبنان
، قررت الإدارة الأميركية تكليف
وزارة الخارجية
الاميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان واسرائيل.
وتنفيذاً لذلك، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة
اللبنانية
في
واشنطن
، تم إتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت
بيروت
، هو الأول بين لبنان ممثلاً بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر،
وبمشاركة سفير
الولايات المتحدة
الاميركية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن.
وتم خلال الاتصال التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الاميركية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية.
Advertisement
اتصال هاتفي تمهيدي يُجرى اليوم بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في إطار اجتماع تحضيري يسبق لقاء الثلاثاء (الجديد)
وول ستريت جورنال عن مصادر: مسؤولون أميركيون وإسرائيليون ولبنانيون بحثوا في اتصال التحضير للمفاوضات المباشرة
انذار إسرائيلي عاجل جدا لسكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط!
انذار اسرائيلي عاجل جدا لهذا الحي في بيروت!
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
لبنان… المعلّق على الصليب
لبنان… المعلّق على الصليب
مقدّمات النشرات المسائيّة
مقدّمات النشرات المسائيّة
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
