عاجل جداً من بعبدا.. اتصال لبناني - إسرائيلي تحضيراً لاجتماع الثلاثاء

صدر مساء اليوم عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:



بناء على المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع ، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي اجراها مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على ، قررت الإدارة الأميركية تكليف الاميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان واسرائيل.

وتنفيذاً لذلك، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة في ، تم إتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت ، هو الأول بين لبنان ممثلاً بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الاميركية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن.