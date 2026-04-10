لبنان

أيوب: زمن التمرد على قرارات الدولة والحكومة قد ولى

Lebanon 24
10-04-2026 | 16:04
أيوب: زمن التمرد على قرارات الدولة والحكومة قد ولى
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب أن "الشيخ نعيم قاسم لا يزال في زمن سابق وهو استعاد معادلة خشبية حولها الى رباعية: جيش، شعب، مقاومة ودولة".


واعتبرت أيوب في حديث تلفزيوني أنَّ "قرارات الحكومة هي أفضل رد على كلام الامين العام لحزب الله، وقد يكون قرار حظر السلاح والذهاب الى مفاوضات مباشرة الرد الأهم  والدولة اتخذت قراراتها ولا عودة الى الوراء، واكثرية الشعب اللبناني يؤيد هذه القرارات ويرفض سياسة المحاور."


وأشارت أيوب إلى أنَّ "لبنان يستعد لمفاوضات خارج المفاوضات التي ستجريها إيران ما يعني أن ملف لبنان بات منفصلا عن ملف إيران. اما الاحتحاجات في الشارع على قرارات الحكومة فهي مرفوضة وعلى الحكومة ان تذهب الى أبعد من ذلك لأن كلام الشيخ نعيم قاسم والاستقواء والتمرد على الحكومة غير مقبول، وعلى الحكومة ان تتخذ قرارا بحظر الوجود السياسي لهذا الحزب  وإقالة وزرائه من الحكومة مع احترامنا الشخصي لهم".


وتابعت أيوب رداً على سؤال: "زمن التمرد على قرارات الدولة والحكومة قد ولى ونحن على طريق التنفيذ شاء من شاء وأبى من أبى. من حق الدولة اللبنانية، وبعد تداعيات حروب الآخرين على أرضها، ان تقود مفاوضات قد تؤدي الى السلام والى عودة الاستقرار الى لبنان واستعادته سيادته بعد كل التدخلات الايرانية على ارضه."


وختمت: "نحن كتكتل الجمهورية القوية نعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وذاهبون الى النهاية في عملية محاسبة كل من سبب الضرر والأذى للبنان وأخذه كرهينة وهدر دم شعبه."
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
الرابطة المارونية تدعو الدولة للتصدي لأي تمرد على قراراتها
حاصباني: تهديدات قماطي تكشف نوايا التمرد على الدولة
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
