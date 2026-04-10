تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
أيوب: زمن التمرد على قرارات الدولة والحكومة قد ولى
Lebanon 24
10-04-2026
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب أن "الشيخ نعيم
قاسم
لا يزال في زمن سابق وهو استعاد معادلة خشبية حولها الى رباعية: جيش، شعب، مقاومة ودولة".
واعتبرت أيوب في حديث تلفزيوني أنَّ "قرارات الحكومة هي أفضل رد على كلام الامين العام لحزب الله، وقد يكون قرار حظر السلاح والذهاب الى مفاوضات مباشرة الرد الأهم والدولة اتخذت قراراتها ولا عودة الى الوراء، واكثرية الشعب اللبناني يؤيد هذه القرارات ويرفض سياسة المحاور."
وأشارت أيوب إلى أنَّ "
لبنان
يستعد لمفاوضات خارج المفاوضات التي ستجريها
إيران
ما يعني أن ملف لبنان بات منفصلا عن ملف إيران. اما الاحتحاجات في الشارع على قرارات الحكومة فهي مرفوضة وعلى الحكومة ان تذهب الى أبعد من ذلك لأن كلام الشيخ نعيم قاسم والاستقواء والتمرد على الحكومة غير مقبول، وعلى الحكومة ان تتخذ قرارا بحظر الوجود السياسي لهذا الحزب وإقالة وزرائه من الحكومة مع احترامنا الشخصي لهم".
وتابعت أيوب رداً على سؤال: "زمن التمرد على قرارات الدولة والحكومة قد ولى ونحن على طريق التنفيذ شاء من شاء وأبى من أبى. من حق
الدولة اللبنانية
، وبعد تداعيات حروب الآخرين على أرضها، ان تقود مفاوضات قد تؤدي الى السلام والى عودة الاستقرار الى لبنان واستعادته سيادته بعد كل التدخلات الايرانية على ارضه."
وختمت: "نحن كتكتل الجمهورية القوية نعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وذاهبون الى النهاية في عملية محاسبة كل من سبب الضرر والأذى للبنان وأخذه كرهينة وهدر دم شعبه."
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
Lebanon 24
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ولّى زمن المجاملات
11/04/2026
11/04/2026 04:34:39
11/04/2026 04:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تدعو الدولة للتصدي لأي تمرد على قراراتها
Lebanon 24
الرابطة المارونية تدعو الدولة للتصدي لأي تمرد على قراراتها
11/04/2026
11/04/2026 04:34:39
11/04/2026 04:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: تهديدات قماطي تكشف نوايا التمرد على الدولة
Lebanon 24
حاصباني: تهديدات قماطي تكشف نوايا التمرد على الدولة
11/04/2026
11/04/2026 04:34:39
11/04/2026 04:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
Lebanon 24
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
11/04/2026
11/04/2026 04:34:39
11/04/2026 04:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
Lebanon 24
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
16:54 | 2026-04-10
16:54 | 2026-04-10
10/04/2026 04:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان… المعلّق على الصليب
Lebanon 24
لبنان… المعلّق على الصليب
16:30 | 2026-04-10
10/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-04-10
10/04/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
16:50 | 2026-04-10
10/04/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
Lebanon 24
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
16:48 | 2026-04-10
16:48 | 2026-04-10
10/04/2026 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
Lebanon 24
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
14:58 | 2026-04-10
14:58 | 2026-04-10
10/04/2026 02:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:37 | 2026-04-10
10:37 | 2026-04-10
10/04/2026 10:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
11:46 | 2026-04-10
11:46 | 2026-04-10
10/04/2026 11:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
16:54 | 2026-04-10
قراءة في بيان الرئاسة.. ماذا لو تمكنت طهران من انتزاع وقف إطلاق النار؟
16:30 | 2026-04-10
لبنان… المعلّق على الصليب
16:55 | 2026-04-10
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2026-04-10
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
16:48 | 2026-04-10
عمليات لـ"حزب الله".. استهدافات تطال مستوطنات وتجمعات إسرائيلية
16:37 | 2026-04-10
"زهراء" مفقودة منذ يوم "الأربعاء الأسود".. ونداء من عائلتها
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
02:43 | 2026-04-10
11/04/2026 04:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
11/04/2026 04:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
04:56 | 2026-04-08
