في الجنوب.. بلدية تعلن: التصوير "ممنوع"

أعلن اتحاد بلديات ، في بيان، أنه "نظراً للظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على السلامة العامة وسلامة أهلنا، نتمنى من جميع المواطنين والمقيمين والصحافيين والمدونين ما يلي:





- الامتناع عن التصوير خلال فترة الحرب، سواء قبل حدوث الاعتداءات أو بعدها، ولا سيما تصوير مواقع سقوط القذائف، الأضرار، تحركات فرق الإنقاذ، أو أي نشاط أمني أو عسكري، لما لذلك من تأثير على السلامة العامة.





- عدم تصوير الأسواق والتجمعات ومناسبات التشييع والمرافق العامة وأي مواقع حيوية، تفادياً لأي مخاطر قد تنعكس سلباً على أمن المنطقة وسلامة المواطنين.





- عدم تداول أو إرسال الرسائل الصوتية التي تصف واقعاً أمنياً دقيقاً، أو تحدد أماكن وتحركات، أو تنقل معلومات قد تُستغل بشكل يضر بالمصلحة العامة.





- يُطلب من الجميع التعاون والتحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، لما فيه حماية أرواح أهلنا والحد من أي مخاطر محتملة".

