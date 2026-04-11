لبنان

كواليس ديبلوماسية: هذا ما طلبه لبنان من واشنطن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-04-2026 | 01:15
كواليس ديبلوماسية: هذا ما طلبه لبنان من واشنطن
كواليس ديبلوماسية: هذا ما طلبه لبنان من واشنطن
قالت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان لبنان الرسمي طلب ضمانات من الادارة الاميركية بالتزام اسرائيل بوقف الأعمال العسكرية بشكل كامل في مقابل الموافقة على بدء التفاوض المباشر مع إسرائيل على النقاط الامنية العالقة بين البلدين.
اضافت "أن الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن سيركز على صدور التزام واضح من إسرائيل بوقف كامل للنار كأساس لبدء التفاوض المباشر" .
واشارت المصادر نفسها إلى ان لبنان يراهن على ضغط أميركي مباشر على تل ابيب لالتزام وقف النار بالكامل . 
إلا ان المصادر نفسها كشفت بان الجانب الاسرائيلي يريد في المقابل منع حزب الله من القيام باي عمل عسكري ضد القوات الاسرائيلية المنتشرة في عدد من البلدات الجنوبية التي تحتلها ، والتوقف عن إطلاق صواريخ من اي نوع كان على المستعمرات الاسرائيلية . وابدى الجانب الإسرائيلي شكه في قدرة الدولة اللبنانية على الضغط على حزب الله لالتزام وقف عملياته العسكرية ، على اساس ان قرار الحزب ليس لبنانياً بل إيرانياً  وما لم تأت اشارة ايجابية من مفاوضات إسلام آباد فان لا شيء مضموناً على الجبهة اللبنانية".

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو بشأن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبته ألمانيا من رعاياها في لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توجيهات من وزير الداخلية.. هذا ما طلبه
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن وجود عناصر الحرس الثوري في لبنان.. هذا ما طلبه سلام من مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:17 | 2026-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-04-11
Lebanon24
04:30 | 2026-04-11
Lebanon24
04:29 | 2026-04-11
Lebanon24
04:27 | 2026-04-11
Lebanon24
04:17 | 2026-04-11
Lebanon24
04:17 | 2026-04-11
