كواليس ديبلوماسية: هذا ما طلبه لبنان من واشنطن

قالت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان الرسمي طلب ضمانات من الادارة الاميركية بالتزام اسرائيل بوقف الأعمال العسكرية بشكل كامل في مقابل الموافقة على بدء التفاوض المباشر مع على النقاط الامنية العالقة بين البلدين.

اضافت "أن الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في الأميركية في سيركز على صدور واضح من إسرائيل بوقف كامل للنار كأساس لبدء التفاوض المباشر" .

واشارت المصادر نفسها إلى ان لبنان يراهن على ضغط أميركي مباشر على تل ابيب لالتزام وقف النار بالكامل .

إلا ان المصادر نفسها كشفت بان الجانب الاسرائيلي يريد في المقابل منع من القيام باي عمل عسكري ضد القوات الاسرائيلية المنتشرة في عدد من البلدات الجنوبية التي تحتلها ، والتوقف عن إطلاق صواريخ من اي نوع كان على المستعمرات الاسرائيلية . وابدى الجانب شكه في قدرة على الضغط على حزب الله لالتزام وقف عملياته العسكرية ، على اساس ان قرار الحزب ليس لبنانياً بل إيرانياً وما لم تأت اشارة ايجابية من مفاوضات إسلام آباد فان لا شيء مضموناً على ".





